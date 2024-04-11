史上初の外国出身横綱として大相撲の歴史を変えた第６４代横綱・曙太郎さんが５４歳で亡くなった。平成の初頭、若花田（のちの横綱・３代目若乃花）、貴花田（同横綱・貴乃花）の若貴兄弟フィーバーで大相撲は空前のブームに沸いたが、その渦中でひとり横綱を１１場所務めたのがハワイ出身の曙さんだった。２０１８年に入院中の曙さんを取材した記者が当時の記事を加筆修正して再録し、追悼する。２０１８年秋に都内の病院でリ