曙と真剣交際していたが婚約破棄になった相原勇NEWSポストセブン

曙さんの訃報から1カ月…元婚約者・相原勇が「沈黙」を貫き続ける理由

by ライブドアニュース編集部

  • 曙太郎さんの訃報後、婚約破棄騒動があった相原勇のブログ更新が止まった
  • 訃報を受けて、取材依頼があったようだが、追悼コメントは出していない
  • 過去に番組で、今後、破局騒動には一切語らないことを両者は約束していた
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