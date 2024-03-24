宝酒造は24日、「松竹梅白壁蔵『澪』PREMIUM〈ROSE〉」約9万6千本を自主回収すると発表した。小林製薬が製造し、使用中止を呼びかけたサプリメントと同じ紅こうじ原料を配合していた。健康被害は確認されていない。