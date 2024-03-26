小林製薬の「紅麹原料」をめぐり、影響が広がっています。同社のサプリメントを摂取して入院した人は26人に増加。食品などのメーカーは52社が自主回収に追われています。紅麹自体には問題がないものの、想定外の成分が含まれていた可能性があります。■消えた豆腐と日本酒…共通の原料は25日夜、ふるさと納税のサイトを見ると、徳島県の「あわ紅豆腐」（大塚食品）が返礼品としての受け付けが停止されていました。名古屋市の酒店