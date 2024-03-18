アニメ『機動戦士ガンダムSEED』シリーズの約20年ぶりの完全新作となる劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』（1月26日公開）の興収情報が発表された。公開52日間で観客動員数237万2164人、興行収入40億12万4620円を記録した。【画像】元婚約者や恋人の個人情報も流出！配布されるキャラIDカードまた、22日より週替わり入場者プレゼント第9弾として『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』キャラクターIDカードをプレゼント。絵柄