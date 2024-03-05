暗号資産（仮想通貨）のビットコインが４日の取引で史上最高値を付けた/Ozan Kose/AFP/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）暗号資産（仮想通貨）のビットコインが４日の取引で史上最高値を付けた。暗号資産のエコシステム全体の将来性が疑問視される状況につながった２年以上の停滞を払拭（ふっしょく）した。ビットコインは世界初のデジタル通貨で、規模の面でもずば抜けている。この日の取引で一時６万８７９１ドルを付け、２０