英国生まれのコンパクトカー「ミニ」(MINI)の3ドアモデルが10年ぶりのフルモデルチェンジで新型になった。日本での発売は2024年3月1日。納車開始は2024年第2四半期を予定している。新たに追加となったミニ初の電気自動車(EV)モデルにミニらしさはある? 値段は? 新車の発表会を見に行ってきた。ミニの新型「MINI Cooper 3 Door」(ミニ・クーパー・スリー・ドア)EVがエンジン車よりも安く買える?英国を象徴する小型車のミニは、2002