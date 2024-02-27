フロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内でバルーンを売るキャスト/Phelan M. Ebenhack/APニューヨーク（ＣＮＮ）米フロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内にある飲食店で食事をした女性が、直後にアレルギー反応とみられるショック症状で死亡し、同行していた夫が損害賠償を求める訴訟を起こした。訴状などによると、ニューヨークの家庭医、カノクポーン・タングスアンさん（４２）は昨年１０月