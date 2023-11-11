ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース 北山宏光 TOBE 芸能ニュース 女性自身 TOBE所属の北山宏光 ソロ曲告知動画を投稿も「頬のコケ方」に心配の声 0 LINE共有ボタン 2023年11月11日 6時0分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと TOBEに所属した元Kis-My-Ft2の北山宏光について「女性自身」が報じた ソロデビューが発表され、11月17日に楽曲が配信開始される 本人もSNSで告知動画を投稿し、喜びの声が出た一方、痩せ方に心配の声も ◆北山宏光のソロ曲告知動画2023.11.17Digital 1st SINGLE「乱心 -RANSHIN-」リリース決定しました〜合わせてYouTubeチャンネルも開設しました！よろしくお願いします！🎥https://t.co/rDJqvB7IOq🎧https://t.co/nsn1YPopfI#乱心RANSHIN#北山ちょいとご乱心#宴だ pic.twitter.com/yrs5RPccrl— 北山宏光/Hiromitsu Kitayama (@k_hiro_mitsu917) November 9, 2023 記事を読む