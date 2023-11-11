TOBE公式YouTubeでの移籍発表動画より 女性自身

TOBE所属の北山宏光 ソロ曲告知動画を投稿も「頬のコケ方」に心配の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • TOBEに所属した元Kis-My-Ft2の北山宏光について「女性自身」が報じた
  • ソロデビューが発表され、11月17日に楽曲が配信開始される
  • 本人もSNSで告知動画を投稿し、喜びの声が出た一方、痩せ方に心配の声も

◆北山宏光のソロ曲告知動画

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