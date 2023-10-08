4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回はホッとしたいときに使いたい便利アイテムをご紹介します！100均で買えることに感動するようなアイテムが揃っているので、ぜひ最後までチェックしてくださいね♪出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/modern-beautiful-bathroom-interior-inside-2361886811【ダイソー】ホッとできる便利グッズ?背中グリグリDAISO(ダイソー)の「背