音楽フェスティバルで起きた痴漢騒動が、人気ジブリ作品に“飛び火”したようだ。セクハラ被害告発したDJ SODAさんに責任すり替えし“口撃”続けるネット投稿の矛盾と支離滅裂大阪で行われた「MUSIC CIRCUS '23」に出演した韓国人女性アーティスト「DJ SODA」さん（35）がライブ中、観客に胸を触られるなどの性被害を公表した問題。イベント主催会社は21日、姓名不詳の男2人と女1人の計3人を不同意わいせつや暴行などの疑いで