俳優・ともさかりえが主演を務める、テレビ大阪・BSテレ東の真夜中ドラマ『湯遊ワンダーランド』第5話が12日深夜に放送された。【場面カット】バスタオル一枚… 外気浴中のきつこ（ともさか）＆沼崎（樋口日奈）ネタが浮かばなくなった漫画家・きつこ（ともさか）が汗をかくため銭湯通いを始め、サウナにはまっていくストーリー。第5話では、きつこがアシスタントの沼崎（樋口日奈）をサウナに誘った。沼崎の入浴シーンが登