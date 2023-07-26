歌手の華原朋美（48）が26日、ブログを更新。テレビ番組の生放送で見せたハイテンションな言動が話題となったことを受け、真意を説明して一部の批判的な声に反論した。華原は22日から23日にかけて放送されたフジテレビ系「FNS27時間テレビ」の特別企画「千鳥の鬼レンチャン〜サビだけカラオケタッグモード大会〜」に出演し、自身のヒット曲などを熱唱して衰え知らぬ美声で視聴者を魅了した。一方、共演者とのトークでは終始ハイテ
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