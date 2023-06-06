DeNA救援の森原が背中の打撲で出場選手登録を外れた。5月31日の楽天戦（楽天モバイル）前に一塁ベンチ前でストレッチ中に楽天の練習終了後に撤去作業中のネットが倒れてきて背中を強打。その後も1軍に同行していたが、患部の状態が回復しないことで戦列を離れることになった。球団は同件について楽天側から謝罪を受けていると発表した。
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