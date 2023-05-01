大谷を初めて見たファンが絶叫「これはクレイジーだ！」米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は敵地でも大人気だ。17連戦の最後となった4月28日（日本時間29日）からのブルワーズ3連戦ではミルウォーキーに初見参。大谷が打席に立つだけで騒然とする客席の動画を米放送局が公開すると、日本のファンから「敵地ミルウォーキーの人たちが翔平を必死で撮っています」と反響が集まった。ただ打席に立っただけで客席のファンはスマ