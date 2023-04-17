【ソウル共同】北朝鮮の李炳哲・朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長は17日、国連安全保障理事会が北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ICBM）発射を受けた緊急公開会合を開くことを批判し、米国が北朝鮮の警告を無視するなら「必要な措置を取る」と表明した。朝鮮中央通信が報じた。
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