せっかく資格を取得しても仕事で使わなければ必死になって覚えた知識もどんどん忘れてしまいます。解決策となるのが、副業で、経験を積むことができ、知識を維持できるます。46歳で社労士試験に挑戦し、50代から実務を経験した佐藤敦規氏が著書『45歳以上の「普通のサラリーマン」が何が起きても70歳まで稼ぎ続けられる方法』（日本能率協会マネジメントセンター）で解説します。副業で実務経験と知識を維持する■転職・独立の予定