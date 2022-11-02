高島屋とエイチ・ツー・オー リテイリングが、資本提携を解消すると発表した。11月2日の今日、両社の取締役会で決議し、4日に自己株式を取得する見込みだという。 【画像をもっと見る】 両社は2008年10月10日付で「3年以内の経営統合を目標」に「業務・資本提携」 に合意し、2009年から提携を開始。2010年3月25日付で経営統合を目的とした業務・資本提携契約は解消となったが、経営資源・ノウハウの更なる相互活用をすることを