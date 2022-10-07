2ちゃんねる創設者で実業家の西村博之（ひろゆき）氏（45）が7日、MCを務めるABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を巡る、国会での“解散命令”の議論について言及した。岸田文雄首相は6日、参院本会議の代表質問で、悪質商法が指摘される教団の被害者救済に全力を挙げる意向を表明。「被害者の救済を目的として『旧統一教会問題関係省庁連絡会議』を設置