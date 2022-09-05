巨人のエースとして活躍した江川卓氏が、５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「江川卓のたかされ」を更新。巨人の名手として名を馳せた篠塚和典氏がゲスト出演し、王貞治氏（現ソフトバンク球団会長）とのエピソードを明かした。華麗な守備と芸術的な流し打ちで巨人の一時代を築いた篠塚氏。歴代ベストナインを選んで行く中で、一塁手部門では王貞治氏の名前を挙げた。ルーキーイヤーから現役時代をともにしており「５年