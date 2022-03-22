企業経営者の会合で講演したバイデン大統領/holas Kamm/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米国のジョー・バイデン大統領は２１日、ウクライナに侵攻したロシア軍が極超音速ミサイルを使用したことを確認した。企業経営者の会合で講演したバイデン大統領は、「（ロシアが）極超音速ミサイルを発射した。絶対的な確信のないまま突破できるものがそれしかないからだ」と指摘。「知っての通り、これは重大な結果を招く兵器だが、弾頭は他の発
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