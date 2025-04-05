株式会社LWArt現代アートのグループ展・企画展を中心に展開する株式会社LWArt(以下LWArt)の代表取締役社長：小川 将司は、「CONTRAST」にて、ASUKA ZENによるsolo exhibition「最終地点」を、4月18日(金)～4月29日(火)に開催。※4月18日(金)はReception Partyを17:00～20:00で開催します。特設サイト｜https://lwart.co.jp/event/2294/●本イベントについて個展「最終地点」では、完成と崩壊、誕生と終焉