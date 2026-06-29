サステナブルなダイヤモンドブランドGRAVITY/NeO こうづなかば氏がTOKYO JEWERY FES　2026トークイベント登壇決定。“身に着けるアートジュエリー”の新たな可能性を発信

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシーク（代表取締役社長：西尾直紀）のグループ会社であるSolvvy株式会社が手掛ける、ジュエリーブランドGRAVITY/NeO（グラビティ/ネオ）は、2026年7月5日に開催される TOKYO JEWERY FES 2026のトークイベントへ、アーティストであるこうづなかば氏が登壇することをお知らせします。

当日は、人工ダイヤモンド（ラボグロウンダイヤモンド）を用いたクリエイションについて語るほか、アートとジュエリーが交差するブランドコンセプトについて語るほか、株式会社PERFECTブースではGRAVITY/NeOのジュエリーも展示します。

■アートと人工ダイヤモンド（いわゆるラボグロウンダイヤモンド）が生み出す新しいジュエリー体験

GRAVITY/NeOは、人工ダイヤモンドという新しい素材を通して、従来の価値観だけではない自由な表現とクリエイティビティを追求しています。

今回のトークイベントでは、「急成長する人工ダイヤモンド市場、その魅力と真実をプロが解説」をテーマに、ダイヤモンドの専門家がその仕組みや高い品質特性、市場における価格の考え方から今後の可能性までを徹底解説いたします。次世代のジュエリー業界を牽引する新トレンドの「正しい知識」を、短時間で網羅的に学べる必見のプログラムです。

■ブースでGRAVITY/NeO ジュエリーを展示

トークイベントに合わせ、ブース（小間番号F5-30） ではGRAVITY/NeOのジュエリーを実際にご覧いただけます。

デザインの細部やダイヤモンドの輝きを体感いただきながら、ブランドの世界観を感じられる機会となります。

■トークイベント概要

イベント名：TOKYO JEWELRY FES '26 Summer トークステージ

日時：2026年7月5日（日） 13:00 ～ 14:00

場所：東京ビッグサイト（南展示棟）

参加費：聴講無料（※展示会への入場登録は別途必要です）

■GRAVITY/NeOについて

急逝したBUCK-TICK櫻井さんがアンバサダーとして一世を風靡したジュエリーブランドGRAVITYから生まれた新ブランドです。コンセプトは「人工ダイヤモンド（いわゆるラボグロウンダイヤモンド）に相応しい未来的なコンセプトデザインの創造」となります。

広大な宇宙の不思議が生んだ究極にサステナブルな本物のダイヤモンド

■アーティストプロフィール

アーティスト：こうづなかば 作品『Planet parade』を背景に

こうづなかばは広告AD／デザイナーとして主に音楽業界において活動し、HY、BUCK-TICK、斉藤和義、TM NETWORKなど、多くの有名アーティストの作品を担当。ある時からアーティストへ、ではなく自分自身の作品を創りたいと思うようになり、2007年小さい時から興味があった宇宙およびSFをテーマにした画集「SILENT CODE」を制作したところ、スワロフスキー社の目に留まりジュエリーを作ってみないかとのオファー。そしてそのジュエリーは2015年発行のSwarovski gemstones世界公式カタログの表紙を飾った。それを機に2017年宇宙をテーマにしたジュエリーブランドGRAVITYが誕生。GRAVITYは物理的な「重力」だけでなく、人と人、人と場所、あるいは時間を引き寄せる「引力」や「絆」を意味する。当時BUCK-TICK櫻井敦司さんがビジュアルイメージモデルとなり人気を博した。一方でジャーナリスト後藤健二さん（のちにイスラム過激派により殺害）との交流により2009年よりコラボ個展等も開催していたが、彼の著書「ダイヤモンドより平和がほしい(汐文社刊)」の影響で中央アフリカのダイヤモンドの採掘現場にも出向き過酷な環境を目にしていた。その後藤健二さんつながりで、嘗てジュエリーショップを経営していた運営会社役員との出会いがあり、今回のサステナブルなダイヤモンドブランドGRAVITY/NeOの誕生に至る。

GRAVITY/NeO商品概要

ブランド名：GRAVITY/NeO（グラビティ/ネオ）

展開商品：人工ダイヤモンド（いわゆるラボグロウンダイヤモンド）のリング・ネックレスなどのジュエリー

中心価格帯：79,800円～159,800円

URL：https://gravity-neo.com/

Instagram: https://www.instagram.com/gravity_art_official/

発売開始日：2026年5月27日

主な販売方法：インターネット販売

製造国：日本 ※原産国は中国およびインド他

デザイン提供：株式会社Jewels（本社:東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル1F 代表: 篠宮佑一）

運営および販売元：Solvvy株式会社（本社：東京都新宿区西新宿4-33-4 代表：安達慶高）

■運営会社：Solvvy株式会社グループについて

https://solvvy.co.jp/

Solvvyは、独自のSAaaS（Smart Assurance as a Service）メソッドを用いて企業が抱える課題を解決するストックビジネスコンサルティング企業です。様々な課題に対応する豊富なアイデアで、ともに考え、ともに解決する共創パートナーとして、企業の事業拡大に貢献します。2024年8月株式会社メディアシークと経営統合しています。（本社：東京都新宿区西新宿4-33-4 代表：安達慶高）