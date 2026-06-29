錠剤・カプセル・粉末・液体など形状別に見る表示確認ポイントを整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品の表示を確認する際の基礎情報として、錠剤、カプセル、粉末、液体など形状別に見ておきたい確認ポイントを整理しました。
健康食品は形状によって、内容量、摂取目安、保存方法、開封後の取り扱い、注意表示の読み方が異なります。錠剤やカプセルでは粒数と一日当たりの目安量、粉末では計量方法や溶かし方、液体では保存条件や開封後の管理を確認することが大切です。
同じ素材名が使われていても、形状や配合設計によって表示の見方は変わります。利用者は、素材名だけで判断せず、原材料名、栄養成分表示、内容量、摂取目安、注意事項、販売者情報をあわせて確認することが望まれます。
協会は、健康食品の表示情報を読み取りやすくするため、品類や形状に偏らない科普的な情報提供を継続してまいります。
本稿は健康食品表示に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品は形状によって、内容量、摂取目安、保存方法、開封後の取り扱い、注意表示の読み方が異なります。錠剤やカプセルでは粒数と一日当たりの目安量、粉末では計量方法や溶かし方、液体では保存条件や開封後の管理を確認することが大切です。
同じ素材名が使われていても、形状や配合設計によって表示の見方は変わります。利用者は、素材名だけで判断せず、原材料名、栄養成分表示、内容量、摂取目安、注意事項、販売者情報をあわせて確認することが望まれます。
協会は、健康食品の表示情報を読み取りやすくするため、品類や形状に偏らない科普的な情報提供を継続してまいります。
本稿は健康食品表示に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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