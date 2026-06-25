明治大学理工学部が小学生・中学生・高校生対象「夏休み科学教室」を開催 ―大学のキャンパスで実験・実習・工作を体験しよう！

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明治大学理工学部では、8月5日（水）に生田キャンパスで、小学生・中学生・高校生を対象としたイベント「夏休み科学教室」を開催します。対象は、主に生田キャンパス周辺地域の親子です。実験・実習・工作を通して、自然科学の不思議や、ものづくりの面白さを体験していただける機会です。

　　　　　　　　　　　　

講座のテーマは「ラジオを作ろう！」「ムラサキキャベツ電池をつくってみよう！」など、小学校低学年向けから高校3年生向けまでの計11種類。理工学部教員・現役学生から直接学ぶことができます。事前申し込み制で、参加費は無料です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は、理工学部ウェブサイト（https://www.meiji.ac.jp/sst/summerbreak/science/）をご確認ください。

日時　2026年8月5日（水）13：00〜17：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※終了時刻はテーマにより前後することがあります。

場所　明治大学生田キャンパス（小田急線生田駅下車徒歩１０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県川崎市多摩区東三田１-１-１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※公共交通機関をご利用ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象　小学１年生〜高校３年生の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保護者の方は１人まで付き添い可能

参加費用　無料

主催　明治大学理工学部

応募方法　明治大学理工学部ホームページ内のお申し込みフォームからご応募ください。

URL：https://www.meiji.ac.jp/sst/summerbreak/science/

※応募者多数の場合は、抽選で参加者を決定します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※やむを得ない場合を除き、当選後のキャンセルはご遠慮ください。

募集期間　2026年6月25日（木）〜7月9日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※7月24日（金）までに当選者の方にメールをお送りします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※7月24日（金）までに案内が届かなかった場合は、残念ながら落選となります。

＜内容に関するお問い合わせ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治大学 理工学部事務室　TEL：044-934-7566　MAIL：sst@mics.meiji.ac.jp

＜取材に関するお問い合わせ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治大学 広報課　TEL：03-3296-4330　MAIL：koho@mics.meiji.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

経営企画部広報課

住所：03-3296-4082

FAX：03-3296-4087

メール：koho@mics.meiji.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/