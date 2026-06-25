こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明治大学理工学部が小学生・中学生・高校生対象「夏休み科学教室」を開催 ―大学のキャンパスで実験・実習・工作を体験しよう！
明治大学理工学部では、8月5日（水）に生田キャンパスで、小学生・中学生・高校生を対象としたイベント「夏休み科学教室」を開催します。対象は、主に生田キャンパス周辺地域の親子です。実験・実習・工作を通して、自然科学の不思議や、ものづくりの面白さを体験していただける機会です。
講座のテーマは「ラジオを作ろう！」「ムラサキキャベツ電池をつくってみよう！」など、小学校低学年向けから高校3年生向けまでの計11種類。理工学部教員・現役学生から直接学ぶことができます。事前申し込み制で、参加費は無料です。 詳細は、理工学部ウェブサイト（https://www.meiji.ac.jp/sst/summerbreak/science/）をご確認ください。
日時 2026年8月5日（水）13：00〜17：00 ※終了時刻はテーマにより前後することがあります。
場所 明治大学生田キャンパス（小田急線生田駅下車徒歩１０分） （神奈川県川崎市多摩区東三田１-１-１） ※公共交通機関をご利用ください。
対象 小学１年生〜高校３年生の方 保護者の方は１人まで付き添い可能
参加費用 無料
主催 明治大学理工学部
応募方法 明治大学理工学部ホームページ内のお申し込みフォームからご応募ください。
URL：https://www.meiji.ac.jp/sst/summerbreak/science/
※応募者多数の場合は、抽選で参加者を決定します。 ※やむを得ない場合を除き、当選後のキャンセルはご遠慮ください。
募集期間 2026年6月25日（木）〜7月9日（木） ※7月24日（金）までに当選者の方にメールをお送りします。 ※7月24日（金）までに案内が届かなかった場合は、残念ながら落選となります。
＜内容に関するお問い合わせ＞ 明治大学 理工学部事務室 TEL：044-934-7566 MAIL：sst@mics.meiji.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞ 明治大学 広報課 TEL：03-3296-4330 MAIL：koho@mics.meiji.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
講座のテーマは「ラジオを作ろう！」「ムラサキキャベツ電池をつくってみよう！」など、小学校低学年向けから高校3年生向けまでの計11種類。理工学部教員・現役学生から直接学ぶことができます。事前申し込み制で、参加費は無料です。 詳細は、理工学部ウェブサイト（https://www.meiji.ac.jp/sst/summerbreak/science/）をご確認ください。
場所 明治大学生田キャンパス（小田急線生田駅下車徒歩１０分） （神奈川県川崎市多摩区東三田１-１-１） ※公共交通機関をご利用ください。
対象 小学１年生〜高校３年生の方 保護者の方は１人まで付き添い可能
参加費用 無料
主催 明治大学理工学部
応募方法 明治大学理工学部ホームページ内のお申し込みフォームからご応募ください。
URL：https://www.meiji.ac.jp/sst/summerbreak/science/
※応募者多数の場合は、抽選で参加者を決定します。 ※やむを得ない場合を除き、当選後のキャンセルはご遠慮ください。
募集期間 2026年6月25日（木）〜7月9日（木） ※7月24日（金）までに当選者の方にメールをお送りします。 ※7月24日（金）までに案内が届かなかった場合は、残念ながら落選となります。
＜内容に関するお問い合わせ＞ 明治大学 理工学部事務室 TEL：044-934-7566 MAIL：sst@mics.meiji.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞ 明治大学 広報課 TEL：03-3296-4330 MAIL：koho@mics.meiji.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/