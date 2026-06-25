『バイオプラスチック市場に成長機会』IDTechExが最新調査レポートのリリースと関連無料ウェビナー予定を公開。～石油化学価格の変動と世界的な法規制強化が需要を後押し～
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『原油価格の高騰と追い風となる法規制：バイオプラスチックは好機をつかめるのか？』と題したウェビナーを、2026年7月2日（木）に開催します。
バイオプラスチックは、持続可能性の課題を抱える従来の化石由来プラスチックに代わる再生可能な選択肢として注目されています。これまでコスト面から大きな市場シェアを獲得できずにいましたが、現在の市場環境はバイオプラスチック産業にとって大きな成長機会となっています。石油化学製品の価格変動は、バイオベース代替品への移行に経済的・戦略的な動機を与えており、さらに世界各地で導入される支援的な法規制が、主要バイオプラスチック生産能力の拡大に対する需要を確保しています。
本ウェビナーでは、IDTechExテクノロジーアナリストのDr Matthew Haynesが、バイオプラスチック市場の最新動向を解説します。
＜ウェビナー開催概要＞
テーマ：『原油価格の高騰と追い風となる法規制：バイオプラスチックは好機をつかめるのか？』
(Oil Price Spikes and Favourable Legislation: Can Bioplastics Capitalize?）
開催日時： 2026年7月2日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/BioPlasticWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353508/images/bodyimage1】
＜ウェビナーで取り上げる内容（予定）＞
- 商業的に確立されたバイオプラスチックの概要
- 石油価格変動が石油化学サプライチェーンおよびバイオプラスチックのグリーンプレミアムに与える影響
- バイオプラスチック産業の成長を後押しする最近の法規制動向
- 新たなバイオプラスチック技術と用途（高性能材料開発を含む）
- 市場全体のトレンドと2026年以降の主要プレーヤーが直面する機会と課題
＜市場調査レポートについて＞
『バイオプラスチック 2026-2036年：技術、市場、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/bioplastics/1159
包装、自動車、テキスタイル、農業、消費財、3Dプリンティング、バイオコンポジットや循環型経済における用途向けの生物由来PLA、PET、PEF、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリウレタン、PHA、多糖類。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
バイオプラスチックは、持続可能性の課題を抱える従来の化石由来プラスチックに代わる再生可能な選択肢として注目されています。これまでコスト面から大きな市場シェアを獲得できずにいましたが、現在の市場環境はバイオプラスチック産業にとって大きな成長機会となっています。石油化学製品の価格変動は、バイオベース代替品への移行に経済的・戦略的な動機を与えており、さらに世界各地で導入される支援的な法規制が、主要バイオプラスチック生産能力の拡大に対する需要を確保しています。
本ウェビナーでは、IDTechExテクノロジーアナリストのDr Matthew Haynesが、バイオプラスチック市場の最新動向を解説します。
＜ウェビナー開催概要＞
テーマ：『原油価格の高騰と追い風となる法規制：バイオプラスチックは好機をつかめるのか？』
(Oil Price Spikes and Favourable Legislation: Can Bioplastics Capitalize?）
開催日時： 2026年7月2日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/BioPlasticWebinar
＜ウェビナーで取り上げる内容（予定）＞
- 商業的に確立されたバイオプラスチックの概要
- 石油価格変動が石油化学サプライチェーンおよびバイオプラスチックのグリーンプレミアムに与える影響
- バイオプラスチック産業の成長を後押しする最近の法規制動向
- 新たなバイオプラスチック技術と用途（高性能材料開発を含む）
- 市場全体のトレンドと2026年以降の主要プレーヤーが直面する機会と課題
＜市場調査レポートについて＞
『バイオプラスチック 2026-2036年：技術、市場、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/bioplastics/1159
包装、自動車、テキスタイル、農業、消費財、3Dプリンティング、バイオコンポジットや循環型経済における用途向けの生物由来PLA、PET、PEF、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリウレタン、PHA、多糖類。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ