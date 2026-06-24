２０２５大阪・関西万博　リボーンチャレンジ出展企業　人手不足を解消し、未来へ繋ぐ「持続可能な農業」へ　次世代型・常温煙霧機の実用化モデルを市場投入開始！

大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は大阪商工会議所と共同で、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン内「リボーンチャレンジ展示スペース」において、社会課題を解決する市場性の高い製品を開発することを目的に、１９グループ・７３社の企業の参画のもと、試作品等を展示しました。今回、そのうちの一社である有光工業株式会社が製品化に成功しました。

100年培った高圧ポンプ技術で、水や空気を“強力に細やかに”活用する商品を創造する有光工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：有光大幸）は、万博で発信した「持続可能な農業」の実現に向け、大型ハウス向け常温煙霧機「LVH-30N」を市場投入いたします。本機は、現場の課題解決とお客様の要望から生まれた新世代商品です。今後は実際の運用とフィードバックを通じ、さらなる機能向上と製品の進化を目指してまいります。

＜製品・企画概要＞

社名 ：有光工業株式会社

代表者 ：代表取締役社長 有光 大幸

本社所在地 ：〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北1-3-7

事業内容 ：産業用洗浄機・農業用機械器具・環境衛生用機械・産業ポンプの製造販売

「大阪・関西万博」では、３Dホログラムで未来の農業を表現。人手不足等課題と解決策を提案。

大型ハウス向けに超微粒子を全体に薬散できる常温煙霧機「LVH-30N」ハウス内に薬剤を散布する様子