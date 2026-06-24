静岡・浜松の夜空に願いを。2026年7月18日（土）・8月14日（金）・8月15日（土）・8月29日（土）夏を彩る「静岡ランタン・浜松ランタン」開催！【チケット好評発売中】

静岡、浜松での特別な4日間、環境と安全に配慮した「LEDランタン」を空に浮かべる体験型イベントを開催いたします。

日本e-ランタン協会

日本e-ランタン協会は、2026年8月14日(金)、15日(土)に静岡市の駿府城公園、7月18日(土)、8月29日(土)に浜松市の浜松城公園にて「LEDランタン打ち上げ体験」を開催いたします。

使用するランタンは、火を使わないLEDタイプ。

ヘリウムガスで浮かび、糸付きで回収できるため、環境への配慮と安全性の両立を実現しています。

駿府城、浜松城の夜空に、ランタンのやわらかな光が広がります。

浜松市 開催概要

・2026年7月18日（土）

受付開始18:45/打ち上げイベント19:45（予定）

浜松城公園（中央芝生広場）

ランタン1基につき4名様まで入場可 4,980円～

ランタン2基につき6名様まで入場可 7,980円～

▼2026年7月18日（土）の前売り券はチケットサイトにて販売中▼

https://ticket.e-lantern.jp/hamamatsu/20260718/?utm_source=prtimes

・2026年8月29日（土）

受付開始18:00/打ち上げイベント19:00（予定）

浜松城公園（中央芝生広場）

ランタン1基につき4名様まで入場可 4,980円～

ランタン2基につき6名様まで入場可 7,980円～

▼2026年8月29日（土）の前売り券はチケットサイトにて販売中▼

https://ticket.e-lantern.jp/hamamatsu/20260829/?utm_source=prtimes

静岡市 開催概要

・2026年8月14日（金）、15日（土）

受付開始18:30/打ち上げイベント19:15（予定）

駿府城公園

ランタン1基につき4名様まで入場可 4,980円～

ランタン2基につき6名様まで入場可 7,980円～

▼2026年8月14日（金）の前売り券はチケットサイトにて販売中▼

https://ticket.e-lantern.jp/sunpu/20260814/?utm_source=prtimes

▼2026年8月15日（土）の前売り券はチケットサイトにて販売中▼

https://ticket.e-lantern.jp/sunpu/20260815/?utm_source=prtimes

日本e-ランタン協会はCMや東京都主催イベントでも採用されている【らんたん屋】(https://sky-lantern.jp)の製品を使用しています。

らんたん屋(https://sky-lantern.jp)のランタンは、火を使わずLEDを使用。

糸付きで回収できる設計になっており、安全性と環境への配慮が両立されたランタンです。

また、風船素材のみのランタンとは異なり、和紙を通して広がるやわらかな光が特徴です。

日本人の感性に馴染む「紙製」のランタンはどこか懐かしく、見る人の心をほどいてくれる灯りです。

らんたん屋：https://sky-lantern.jp

一瞬の感動を一生の思い出に

私たちが届けたいのは、単にランタンを飛ばす体験ではありません。

大切な人の事を考えたり、一緒に願いを込めて空を見上げる時間。

その「かけがえのないひととき」を形にすることを目指しています。

やわらかな光が夜空に広がり、皆さんの想いが重なっていくような景色を作り出します。

日常を少し離れ、夜景とランタンの光が溶け合う特別な空間を、ぜひ体感してください。

その光景は、きっと心に残り続ける最高の思い出となるはずです。

日本e-ランタン協会

Instagram

https://www.instagram.com/japan_elantern/

公式ホームページ

https://event.e-lantern.jp

▼前売り券はこちらから▼

7/18(土)浜松ランタン

https://ticket.e-lantern.jp/hamamatsu/20260718/?utm_source=prtimes

8/14(金)静岡ランタン

https://ticket.e-lantern.jp/sunpu/20260814/?utm_source=prtimes

8/15(土)静岡ランタン

https://ticket.e-lantern.jp/sunpu/20260815/?utm_source=prtimes

8/29(土)浜松ランタン

https://ticket.e-lantern.jp/hamamatsu/20260829/?utm_source=prtimes