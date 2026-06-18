中国発の青春純愛ドラマ「向日葵を追いかける太陽（原題：当我飛奔向你）」が、本日2026年6月18日（木）よりアジアドラマチックTV（アジドラ）にて放送開始いたします！ 本作は「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ（以下、「ひそ恋」）」の人気作家ジューイーの原作小説を映像化。太陽のように明るい少女と、穏やかで無口な少年が出会い、次第に惹かれ合っていく――初恋の甘酸っぱさが胸いっぱいに広がる青春ラブストーリーです。「ひそ恋」の姉妹作「あの日の君と」でも話題の女優チャン・ミャオイーと、本作で人気を集めた次世代イケメン俳優ジョウ・イーランが共演！ふたりの透明感あふれる演技と、等身大でリアルな高校生の空気感が大きな支持を獲得しました！初恋のときめきが詰まった“青春純愛”の決定版が、ついに日本初放送です。ぜひこの機会にご覧ください。

■放送情報

アジアドラマチックTV（アジドラ） 2026年6月18日（木）放送スタート ＜放送日時＞ 毎週木・金曜 17:30～ ＜追っかけ放送＞ 2026年7月9日（木）より 毎週木・金曜 26:30～ ▼番組詳細はこちら https://www.asiadramatictv.com/lineup/SO0000011351/

■１話あらすじ

――運命の王子さま ある雨の日、蘇在在（スー･ザイザイ）は傘も差さずに歩いてくる男子に出会う。そんな彼を奇妙に思った在在だったが目が合った瞬間、恋に落ちてしまう。高校１年の初日、蘇在在は仲良しの姜佳（ジャン･ジア）と遅刻をし、あとから来た“張陸譲（チャン･ルーラン）”と共に日直に捕まる。更にお財布まで落とすというさい先が悪いスタートを切るが、お財布は高１の有名人２人が拾ってくれたと知り、急いであとを追う。すると、そこには雨の日に出会った彼の姿があった。

■キャスト

蘇在在（スー･ザイザイ）役：張苕怡／チャン・ミャオイー 張陸譲（チャン･ルーラン）役：周翊然／ジョウ・イーラン 顧然（グー･ラン）役：辺天揚／ビエン・ティエンヤン 姜佳（ジャン･ジア）役：姜之南／ジャン・ジーナン 関放（グアン･ファン）役：郭竽／グオ・ジョー

■作品概要

話数：全24話／制作年：2023年 ジャンル：青春／学園／恋愛 原題：当我飞奔向你 ＜スタッフ＞ 監督：猫的樹／マオドーシュー「あの頃の僕ら」 脚本：岳桉／ユエ・アン「今から、会おうよ」 原作：竹已／ジューイー「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」

■関連リンク

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