CO２排出量を約35％削減したLow カーボンガラス「Pilkington Mirai Øne™（ミライワン）」を欧州全域で発売

CO２排出量を約35％削減したLow カーボンガラス「Pilkington Mirai Øne™（ミライワン）」を欧州全域で発売