２０２6−6−18



株式会社 東芝





AIエージェントによる「AIリコメンドサービス」を提供開始



〜当社グループのノウハウと知見を反映し、熟練者に依存しない工程改善を実現〜











図 AIリコメンドサービスの構成概要

以上

当社は、「Meister Apps 工程改善アシストパッケージ for SMTライン」の新オプションとして、AIエージェントを活用したデータ分析サービス「AIリコメンドサービス」の提供を、本日から開始します。近年、データセンター、電気自動車（EV）やスマートフォン、産業用ロボットなどで半導体の需要が拡大しています。これに伴い、電子部品を実装したプリント基板（PCB）市場も拡大しています。PCBに電子部品を実装するSMT（Surface Mount Technology、表面実装技術）ラインの製造現場では、需要増加に対応するため、生産性向上に向けた現場改善の重要性が一層高まっています。しかし、さまざまな設備からデータを収集・管理することの難しさに加え、工程分析や改善活動が特定の熟練者に依存しやすく、ノウハウの属人化が大きな課題となっています。当社は2024年10月、SMTラインの製造設備のデータを自動で収集・蓄積し、ダッシュボード上で可視化・分析できる「Meister Apps 工程改善アシストパッケージ for SMTライン」の提供を開始しました。特定のメーカーに限定することなく、ライン上の各種設備データの収集から蓄積、活用までを一元管理できる環境を提供しています。今回新たに、熟練者に依存しない工程改善の実現に向けて、AIエージェントを活用したデータ分析オプションとして、「AIリコメンドサービス」を開発しました。本オプションでは、あらかじめ設定したエラー率や稼働率などのKPI（数値目標）の中から調査対象を選択することで、AIエージェントが原因分析を行い、対策案を提示します。このAIエージェントは、当社グループが1980年代から培ってきた、家電・OA機器・デジタル機器・自動車・社会インフラ向け制御基板など幅広い領域におけるPCB製造の知見を組み込んでいることから、一般的な生成AIと比べて、現場の知見を反映した具体的な改善提案を提示することが可能です（図）。■Meister Apps 工程改善アシストパッケージ for SMTライン「AIリコメンドサービス」の特長1. ワンクリックで利用可能エラー率や稼働率など、調査したいKPIをワンクリックで選択するだけで、AIエージェントが収集・蓄積された設備データに基づき不良等の原因分析を行い、改善提案を表示します。2. AIの分析根拠を可視化AIエージェントによる改善提案の根拠となる分析内容を表示できるため、改善提案の妥当性を把握しながら活用できます。3. 当社グループの製造ノウハウを活用した改善提案当社グループのPCB製造で培ったノウハウを活用した、具体的な改善提案を提示します。当社は今後も、製造現場のデジタル化と現場改善に貢献してまいります。＊本オプションサービスは、Microsoft社のMicrosoft Azure（クラウドサービス）を利用しています。＊Meister Appsは、株式会社東芝の日本またはその他の国における登録商標または商標です。＊その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。＊ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。■Meister Apps 工程改善アシストパッケージ for SMTライン