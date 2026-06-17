DUNLOPグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、ダンロップパデルバット※１で好評なパワー系モデル「FX」シリーズ（2025年12月発売）の新モデルとして、パワーとコントロールを両立させたハイブリッド・パワー系競技バット「FX HYBRID」を2026年7月1日から販売します。

「FX HYBRID」は、パワー系かコントロール系かというバット選びの迷いを解消するために生まれました。「FX」シリーズの攻撃力を保ちながら、パワーとコントロールのバランスを整え、さまざまなショットで安定したパフォーマンスを引き出します。攻撃も守備も重視したい中級以上のプレーヤーにお勧めする1本です。メーカー希望小売価格は、38,500円（税抜価格：35,000円）です。

※1 ダンロップではパデルのラケットのことをバットと呼びます。

■ダンロップパデルバット「FX HYBRID」主なテクノロジーと特長

1.ハイブリッド・パワー系モデルのスイートエリア

スイートエリアは、2025年発売の「FX」シリーズ（ダイヤモンド形状）よりもやや低め（＝手元寄り）に配置しつつ、同等の広さを確保。ハイブリッドモデルにふさわしい、十分なパワーと扱いやすさを実現しています。

2.「FX」シリーズと同テクノロジー搭載で安定性と快適性の向上

・VIBROSHIELD（バイブロシールド）「FX」シリーズから初採用

フレーム両サイドに衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムを搭載。インパクト時の不快な振動を減衰し、プレーヤーに心地よいフィーリングをもたらし、快適な打球感を実現します。

・FORCE BRIDGE（フォースブリッジ）「FX」シリーズから初採用

幾何学に基づいたフォースブリッジ構造でスロート部を補強し、フレーム全体の強度とねじれに対する安定性を高め、より精度の高いボールコントロールを可能にします。

・V-ENERGY CHANNEL（Vエナジー・チャンネル）「FX」シリーズから継続採用

硬式テニスラケットで実績のあるV字溝構造を応用することで、より柔らかな打球感を実現します。

・「SONIC CORE TECHNOLOGY（ソニックコアテクノロジー）」を搭載

軽くて反発性と振動吸収性に優れた高反発ウレタン素材「Infinergy®（インフィナジー）※2」を採用。フェースの3時と9時部分に搭載することで、フレームの安定性とパワーを向上し、しなやかなフィーリングを実現します。

※2 「Infinergy®（インフィナジー）」は、BASF社の登録商標です。

・12K CARBON

フェース部の表面カーボンを特殊な編み込みによる12Kカーボンを採用。

・SPIN BOOST（スピンブースト）

ヒッティングエリア全面に浮き彫りのような表面処理を施し、ボールのグリップ性を向上。より攻撃的なショットが可能になります。

・POWER HOLES（パワーホール）

フェース上部のホールを小さく、下部のホールを大きく設定することで、パワーの最大化を図り、安定性が向上。

■ダンロップパデルバット「FX HYBRID」の概要

＜ダンロップのパデル事業＞

ダンロップは、2019年に日本パデル協会へ加盟し、バット、ボール、バッグなどの販売をスタートさせました。また同年、日本パデル協会主催の公式大会「ジャパンパデルツアー」の公式スポンサーとなり、大会使用球としてダンロップ「PRO PADEL」が使用されています。

パデルはヨーロッパで人気のスポーツで、日本国内では現在パデル施設28施設、パデルコートは57面となっています（2026年6月17日現在）。

【ダンロップパデルバット一覧】

https://sports.dunlop.co.jp/padel/products/padelracket/

当社グループは2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。

DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。

ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。

以上

＜お客様のお問い合わせ先＞

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（株）ダンロップスポーツマーケティング テニス営業推進部 一課 dunlopsports.pr@dunlopsports.co.jp