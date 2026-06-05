甘み際立つ埼玉県産とうもろこし「味来」を産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で予約販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「埼玉・暮らしのとなりが産地です」では、とうもろこし「味来（みらい）」の販売を開始します。

埼玉県深谷市の生産者が手がけるとうもろこし「味来」は、やや小ぶりながら強い甘みとやわらかな粒皮が特徴の品種です。糖度は一般的なものより高く、１２度前後に達することもあり、ジューシーでフルーティーな味わいをお楽しみいただけます。丹精込めて育てられた品質は、ご家庭用としてはもちろん、季節の贈答品としてもおすすめできる一品です。

本商品の注文は６月２６日（金）まで受け付けております。注文次第順次、産地直送にてお届けいたします。

深谷産 とうもろこし 「味来」 https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-fukayamirai/



【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown