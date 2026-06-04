日本のレストラン市場機会評価（2026年～2036年）：主要企業、新たなコンセプト、および将来の成長見通し
KD Market Insightsは、『日本のレストラン市場の将来動向と機会分析 - 2026年～2036年』と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの調査範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入（GTM）戦略の把握を行っています。
日本のレストラン市場：回復力、革新、そして記録的成長
日本のレストラン市場は、現在大きな変革期を迎えています。かつてはデフレと人口停滞による制約を受けていましたが、現在では先進国の中でも最も活気のある産業の一つへと成長しています。
日本のレストラン市場に関する調査レポートによると、市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2％を記録し、2036年末までに市場規模は275億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は196億米ドルでした。
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しかし、この成長は単なるインフレによるものではありません。観光需要の急増、積極的なデジタル化、そして日本の消費者が「価値」を定義する方法の構造的変化が複合的に作用していることが背景にあります。
現在はフルサービスレストラン（FSR）が市場を支配していますが、今後は高品質な顧客体験と極限まで追求された業務効率の両立を実現できる柔軟なブランドが市場をリードすると考えられています。
主要な成長要因
1. インバウンド観光需要の急拡大
最も重要な成長要因は、海外からの訪日観光客の大幅な回復です。
円安により、日本は世界中の観光客にとって高級サービスを比較的手頃な価格で楽しめる旅行先となっており、空港、鉄道ターミナル、観光地周辺のレストランが大きな恩恵を受けています。
このインバウンド需要の強さにより、レストラン事業者は観光客向けのプレミアムメニューの価格を引き上げることが可能となり、価格に敏感な国内顧客を失うことなく収益性を向上させています。
2. 「居酒屋」から「体験型外食」へのシフト
日本の飲食文化では静かな変革が進んでいます。
従来型の居酒屋やバーは、ライフスタイルの変化によって苦戦しています。
その一方で、価値重視のリミテッドサービスレストラン（LSR）やカフェは好調です。
消費者は昼食時にはスピードと低価格を重視する傾向が強まっていますが、夕食や特別な社交の場では、高級寿司や焼肉などの「プレミアムな体験」に対して積極的に支出しています。
3. デジタル化および自動化への投資
深刻な人手不足に対応するため、日本の外食チェーンはテクノロジー投資を加速させています。
モバイルアプリ、QRコードメニュー、店舗内ロボットはもはや目新しい存在ではなく、運営に不可欠な要素となっています。
このデジタル化は顧客体験の向上、待ち時間の短縮、アプリを活用したアップセルによる客単価向上にも寄与しています。
市場セグメンテーション
市場はサービス形態に基づき、大きく2つのセクターに分類されます。
フルサービスレストラン（FSR）
2024年時点で利益市場の41.3％の価値シェアを占める主要チャネルです。
日本のレストラン市場：回復力、革新、そして記録的成長
日本のレストラン市場は、現在大きな変革期を迎えています。かつてはデフレと人口停滞による制約を受けていましたが、現在では先進国の中でも最も活気のある産業の一つへと成長しています。
日本のレストラン市場に関する調査レポートによると、市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2％を記録し、2036年末までに市場規模は275億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は196億米ドルでした。
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しかし、この成長は単なるインフレによるものではありません。観光需要の急増、積極的なデジタル化、そして日本の消費者が「価値」を定義する方法の構造的変化が複合的に作用していることが背景にあります。
現在はフルサービスレストラン（FSR）が市場を支配していますが、今後は高品質な顧客体験と極限まで追求された業務効率の両立を実現できる柔軟なブランドが市場をリードすると考えられています。
主要な成長要因
1. インバウンド観光需要の急拡大
最も重要な成長要因は、海外からの訪日観光客の大幅な回復です。
円安により、日本は世界中の観光客にとって高級サービスを比較的手頃な価格で楽しめる旅行先となっており、空港、鉄道ターミナル、観光地周辺のレストランが大きな恩恵を受けています。
このインバウンド需要の強さにより、レストラン事業者は観光客向けのプレミアムメニューの価格を引き上げることが可能となり、価格に敏感な国内顧客を失うことなく収益性を向上させています。
2. 「居酒屋」から「体験型外食」へのシフト
日本の飲食文化では静かな変革が進んでいます。
従来型の居酒屋やバーは、ライフスタイルの変化によって苦戦しています。
その一方で、価値重視のリミテッドサービスレストラン（LSR）やカフェは好調です。
消費者は昼食時にはスピードと低価格を重視する傾向が強まっていますが、夕食や特別な社交の場では、高級寿司や焼肉などの「プレミアムな体験」に対して積極的に支出しています。
3. デジタル化および自動化への投資
深刻な人手不足に対応するため、日本の外食チェーンはテクノロジー投資を加速させています。
モバイルアプリ、QRコードメニュー、店舗内ロボットはもはや目新しい存在ではなく、運営に不可欠な要素となっています。
このデジタル化は顧客体験の向上、待ち時間の短縮、アプリを活用したアップセルによる客単価向上にも寄与しています。
市場セグメンテーション
市場はサービス形態に基づき、大きく2つのセクターに分類されます。
フルサービスレストラン（FSR）
2024年時点で利益市場の41.3％の価値シェアを占める主要チャネルです。