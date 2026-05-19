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エコラボ、「2025年度 成長＆インパクトレポート」を公開
力強い業績と社会的インパクトを実現、AI時代における成長力を示す
※本資料は、エコラボ米国本社が2026年5月12日（現地時間）に発表したプレスリリースを翻訳したものです。英語原文と翻訳の内容・解釈が異なる場合には原文が優先します。
世界は今、歴史的な成長、複雑化、そして機会の時代に突入しています。人工知能（AI）が産業を再構築し、エネルギー・食料・水への需要が加速する中、企業にとって今後の成長はスピードだけでなく、「成長のあり方」そのものが重要になっています。
急速に変化する世界においても、エコラボは一貫して価値を提供し続けています。エコラボは本日、「2025年度 成長＆インパクトレポート（2025 Growth & Impact Report）」を発表し、重要分野において顧客や地域社会への貢献を深めながら、力強い事業成果を継続的に実現していることを明らかにしました。
AIのようなテクノロジーは飛躍的な進歩をもたらす可能性を秘めていますが、水資源を適切に管理できなければ、その拡大は実現できません。
エコラボの会長兼CEOのChristophe Beckは「水は生命とビジネスの基盤です。私たちは水そのものを増やすことはできませんが、水の使い方を再構築することはできます。迅速に行動し、実績あるソリューションを導入し、パートナーシップを通じて取り組む企業こそが、次の成長時代をリードするでしょう」と述べています。
2025年、エコラボは40以上の業界、170カ国以上のお客さまと連携し、世界中で重要な資源を守りながら成果と成長の実現を支援することで、以下を達成しました。
8億4,900万人以上の年間飲料水需要に相当する2,450億ガロンの水資源を保全
470万トンの温室効果ガス排出を回避し、770万人を環境汚染による疾病から保護
17億人を食中毒や感染症から守る
エコラボのソリューションおよびサービスを通じて、累計129億ドルの価値を創出
こうした成果は実社会における具体的な結果につながり、事業パフォーマンスと社会的インパクトが相互に好循環を生み出していることを示しています。エコラボの最大のインパクトはお客さまを通じて生み出されていますが、自社の事業運営や地域社会においても同様の姿勢で取り組みを進めています。
高い成果を生み出すチーム：安全性、多様性、成果重視の企業文化を原動力に、売上高、1株当たり利益、営業利益率、キャッシュフローで過去最高を達成
世界水準のオペレーション：2018年比でScope1およびScope2排出量を44％削減し、事業運営の92％を再生可能電力で賄うとともに、水使用効率を36％改善
世界的な水資源リーダーシップ：国連Water Resilience Coalitionの共同創設メンバーとして流域レベルでの取り組みを推進し、Alliance for Water Stewardship認証を16施設へ拡大。Water.orgとの連携を通じ、安全な水と衛生環境へのアクセス向上を支援
革新的なデジタルイノベーション：CDPとのWater Use Efficiency Indexや「Ecolab® Water Navigator IQ™」など、水・デジタル・AIソリューションを加速
地域社会へのポジティブインパクト：エコラボ財団を通じて全世界で2,420万ドルを投資し、事業展開地域の強化を支援
エコラボは、まさに今の時代に対応できる企業です。世界が直面する最も重要な資源課題に取り組みながら、力強い業績を実現することで、次なる成長の時代を正しい形でリードしていきます。
2025 Growth & Impact Report
https://ja-jp.ecolab.com/growthandimpact
2030年ポジティブインパクト
https://ja-jp.ecolab.com/corporate-responsibility/2030-positive-impact
（本資料の英語原文：“Ecolab Delivers Strong Performance and Impact” https://www.ecolab.com/news/2026/05/ecolab-delivers-strong-performance-and-impact）
エコラボについて
エコラボ（NYSE：ECL）は、水、衛生、感染予防におけるグローバルリーダーとして、世界中の数百万のお客さまに、人々と生命に不可欠な資源を守るソリューションとサービスを提供しています。100年以上にわたり、科学に基づくソリューション、データに基づく洞察、AI技術、そして世界水準のサービスを融合し、イノベーションを推進してきました。この独自のアプローチにより、お客さまと連携してベストインクラスの基準を定義し、それをオペレーション全体に展開することで、最高水準のパフォーマンスの実現を支援しています。エコラボは年間売上高160億ドル、従業員数4万8,000人を擁し、170カ国以上、40を超える業界のお客さまにサービスを提供しています。食品、ヘルスケア、データセンター、マイクロエレクトロニクス、ライフサイエンス、ホスピタリティなどの分野で革新的なソリューションを展開し、その取り組みは世界の食料生産の3分の1、発電量の4分の1を支えています。エコラボの包括的なアプローチは「大切なものを守る」という使命を核に、2030年までに20億人を感染症から守り、10億人分の飲料水の確保を目指すとともに、業績向上にも貢献していきます。
詳しくはwww.ecolab.comをご覧ください
LinkedIn（https://jp.linkedin.com/company/ecolab）
Instagram（https://www.instagram.com/ecolab_inc/）
Facebook（https://www.facebook.com/ecolab）
※本資料は、エコラボ米国本社が2026年5月12日（現地時間）に発表したプレスリリースを翻訳したものです。英語原文と翻訳の内容・解釈が異なる場合には原文が優先します。
世界は今、歴史的な成長、複雑化、そして機会の時代に突入しています。人工知能（AI）が産業を再構築し、エネルギー・食料・水への需要が加速する中、企業にとって今後の成長はスピードだけでなく、「成長のあり方」そのものが重要になっています。
AIのようなテクノロジーは飛躍的な進歩をもたらす可能性を秘めていますが、水資源を適切に管理できなければ、その拡大は実現できません。
エコラボの会長兼CEOのChristophe Beckは「水は生命とビジネスの基盤です。私たちは水そのものを増やすことはできませんが、水の使い方を再構築することはできます。迅速に行動し、実績あるソリューションを導入し、パートナーシップを通じて取り組む企業こそが、次の成長時代をリードするでしょう」と述べています。
2025年、エコラボは40以上の業界、170カ国以上のお客さまと連携し、世界中で重要な資源を守りながら成果と成長の実現を支援することで、以下を達成しました。
8億4,900万人以上の年間飲料水需要に相当する2,450億ガロンの水資源を保全
470万トンの温室効果ガス排出を回避し、770万人を環境汚染による疾病から保護
17億人を食中毒や感染症から守る
エコラボのソリューションおよびサービスを通じて、累計129億ドルの価値を創出
こうした成果は実社会における具体的な結果につながり、事業パフォーマンスと社会的インパクトが相互に好循環を生み出していることを示しています。エコラボの最大のインパクトはお客さまを通じて生み出されていますが、自社の事業運営や地域社会においても同様の姿勢で取り組みを進めています。
高い成果を生み出すチーム：安全性、多様性、成果重視の企業文化を原動力に、売上高、1株当たり利益、営業利益率、キャッシュフローで過去最高を達成
世界水準のオペレーション：2018年比でScope1およびScope2排出量を44％削減し、事業運営の92％を再生可能電力で賄うとともに、水使用効率を36％改善
世界的な水資源リーダーシップ：国連Water Resilience Coalitionの共同創設メンバーとして流域レベルでの取り組みを推進し、Alliance for Water Stewardship認証を16施設へ拡大。Water.orgとの連携を通じ、安全な水と衛生環境へのアクセス向上を支援
革新的なデジタルイノベーション：CDPとのWater Use Efficiency Indexや「Ecolab® Water Navigator IQ™」など、水・デジタル・AIソリューションを加速
地域社会へのポジティブインパクト：エコラボ財団を通じて全世界で2,420万ドルを投資し、事業展開地域の強化を支援
エコラボは、まさに今の時代に対応できる企業です。世界が直面する最も重要な資源課題に取り組みながら、力強い業績を実現することで、次なる成長の時代を正しい形でリードしていきます。
2025 Growth & Impact Report
https://ja-jp.ecolab.com/growthandimpact
2030年ポジティブインパクト
https://ja-jp.ecolab.com/corporate-responsibility/2030-positive-impact
（本資料の英語原文：“Ecolab Delivers Strong Performance and Impact” https://www.ecolab.com/news/2026/05/ecolab-delivers-strong-performance-and-impact）
エコラボについて
エコラボ（NYSE：ECL）は、水、衛生、感染予防におけるグローバルリーダーとして、世界中の数百万のお客さまに、人々と生命に不可欠な資源を守るソリューションとサービスを提供しています。100年以上にわたり、科学に基づくソリューション、データに基づく洞察、AI技術、そして世界水準のサービスを融合し、イノベーションを推進してきました。この独自のアプローチにより、お客さまと連携してベストインクラスの基準を定義し、それをオペレーション全体に展開することで、最高水準のパフォーマンスの実現を支援しています。エコラボは年間売上高160億ドル、従業員数4万8,000人を擁し、170カ国以上、40を超える業界のお客さまにサービスを提供しています。食品、ヘルスケア、データセンター、マイクロエレクトロニクス、ライフサイエンス、ホスピタリティなどの分野で革新的なソリューションを展開し、その取り組みは世界の食料生産の3分の1、発電量の4分の1を支えています。エコラボの包括的なアプローチは「大切なものを守る」という使命を核に、2030年までに20億人を感染症から守り、10億人分の飲料水の確保を目指すとともに、業績向上にも貢献していきます。
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