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【東京工科大学】新入生の「コミュニケーションツール」利用調査を発表 −Instagramが11連続増86%、男子でも初の2位 生成AIはChatGPT8割を筆頭に9割以上が利用−
東京工科大学(東京都⼋王⼦市、学⻑ 香川豊)では、2026年度の新入生を対象に、SNSなどコミュニケーションツールの利用状況などに関するアンケート調査を実施いたしました（調査時期：2026年4月、サンプル数：1,682人、男女比：54対46）。以下の通り結果をご報告いたします。この調査は2014年から実施しており、今回で13回目となります。
調査結果サマリー
■Instagramが11年連続増の86％、X(旧Twitter)との差は広がり男子でも初の2位
SNS利用率では、LINE(99.1％)が2014年以来13年連続トップ。昨年初の2位となったInstagram(3.4ポイント増86.0％)は11年連続で増え3位X(1.2ポイント減77.0％)との差が9ポイントに広がりました。女子(3.0ポイント増94.6％)ではLINE(99.0％)に迫っているほか、男子(3.1ポイント増78.6％)でも初めてX(76.4％)を上回り2位となりました。[グラフ1〜2]
■TiKTokが7年連続増の54％、女子の7割が利用
3位のTikTok(5.8ポイント増54.3％)は7年連続で増えており、女子は7割(5.5ポイント増70.3％)に達したほか男子(5.2ポイント増40.6％)も大きく増加しました。またSNSで最も増加率が高かったのがBeReal.(7.0ポイント増41.4％)で、女子では5割半ば(7.0ポイント増54.7％)となったほか男子でも増加(6.2ポイント増30.1％)しました。これまでの調査でも女子人気が高いSNSは継続的に拡大する傾向にあり、これらは今後の動向が注目されます。[グラフ1〜2]
■連絡手段はInstagramのDMが拡大、女子の7割が利用
連絡手段はスタンダートとして定着しているLINE(98.5％)に次いでInstagramのDM(3.8ポイント増55.1％)が昨年に続き拡大。女子では男子の1.6倍となる約7割(69.5%)に達しました。また3位のDiscord(0.9ポイント減23.0％)は4年連続で2割台前半(SNS利用率では4割台)を維持しており、男子の利用が女子の2.5倍となっています。[グラフ3〜4]
■生成AI利用は9割以上。ChatGPTが8割、Geminiが4割弱
今回初めて調査した生成AIの利用状況では、トップのChatGPTが8割超(80.8%)に次いでGeminiが4割弱(38.8％)となり、その他に大きく差をつけています。またChatGPTは女子(86.5%)が男子よりも10.6ポイント高いのに対し、Geminiなど他の生成AIでは男子が女子よりも高い傾向がみられます。また9割以上がいずれかの生成AIを利用しています。[グラフ5〜6]
■Netflixが1.6倍の45.8%に急拡大、Amazonプライム・ビデオにせまる
動画配信サービスは、YouTube(97.6%)が2019年以降連続で95%以上を維持。2位のAmazonプライム・ビデオ(1.9ポイント増48.0％)に次いで、Netflix(16.9ポイント増45.8%)が女子の半数(48.8％)にせまるなど過去最大の伸びとなりました。また従来から女子人気の高いTVer(3.7ポイント増32.3%)は、女子で半数近く(9.3ポイント増47.9％)まで拡大し男子の約2.5倍となりました。[グラフ7〜8]
■入学前のSNS連絡は4人に1人、6年ぶり下げ止まり
入学前に新入生同士で連絡をとったことがあるのは4人に1人(2.2ポイント増26.4%)で、2020年(51%)をピークに減少傾向が続いてきましたが6年ぶりに微増となりました。[グラフ9]
■PayPayが4年で2.6倍に拡大、交通系上回り初のトップ
電子マネーの利用では、PayPayが約8割(10.6ポイント増79.6％)で初のトップとなり、2022年の調査開始から4年で2.6倍と他のサービスと比べ顕著に拡大しています。一方Suica/ PASMOなど交通系(78.5％)は同8割から横ばいとなっています。[グラフ10]
調査概要
調査日：2026年4月2日〜4月22日
調査対象：2026年度の東京工科大学新入生（八王子および蒲田キャンパスの6学部）
サンプル数：1,682人（回答率89.6%、男女比：53.8％対46.2％）
調査方法：Moodleによるオンラインアンケート ※2014年〜2019年は対面記入方式
【回答者属性】
［1］現在利用しているSNS（全体／複数回答）
［2］現在利用しているSNS（男女別／複数回答）
※カッコ内前年比
［3］普段、家族や友人との連絡に使っているもの（全体／複数回答）(※1)
(※1) 2014年〜2018年は「普段、メッセージのやりとりで友人との連絡方法に使っているもの」として質問
［4］普段、家族や友人との連絡に使っているもの（男女別／複数回答）
［5］普段利用している生成AI（全体／複数回答）
［6］普段利用している生成AI（男女別／複数回答）
［7］現在利用している動画配信サービス（全体／複数回答）
(※1) 2016年〜2018年は「現在利用しているSNSや動画サイト・チャンネル」の項目にて質問
［8］現在利用している動画配信サービス（男女別／複数回答）
※カッコ内前年比
［9］入学前に新入生同士でSNSなどで連絡をとりあったことがありますか（単一回答）
(*1)2020年は6月中旬に調査実施
［10］普段利用している電子マネー（全体／複数回答）
■東京工科大学について
東京工科大学は、1947年東京都大田区にその前身である「創美学園」を設立した学校法人片柳学園が、1986年に東京都八王子市に開学。工学系の単科大学として開学し、1999年に日本初の「メディア学部」を設置。2003年に改組して「バイオニクス（現・応用生物）学部」と「コンピュータサイエンス学部」を設置。2010年に大田区・蒲田キャンパスに「デザイン学部」「医療保健学部」を設置。2015年に「工学部」を新設しました。現在は、6学部と大学院を有する理工系総合大学として約8,000名の学生が在籍しています。また、同学校法人は国内最大級の総合専門学校である「日本工学院」も有しています。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■Instagramが11年連続増の86％、X(旧Twitter)との差は広がり男子でも初の2位
SNS利用率では、LINE(99.1％)が2014年以来13年連続トップ。昨年初の2位となったInstagram(3.4ポイント増86.0％)は11年連続で増え3位X(1.2ポイント減77.0％)との差が9ポイントに広がりました。女子(3.0ポイント増94.6％)ではLINE(99.0％)に迫っているほか、男子(3.1ポイント増78.6％)でも初めてX(76.4％)を上回り2位となりました。[グラフ1〜2]
■TiKTokが7年連続増の54％、女子の7割が利用
3位のTikTok(5.8ポイント増54.3％)は7年連続で増えており、女子は7割(5.5ポイント増70.3％)に達したほか男子(5.2ポイント増40.6％)も大きく増加しました。またSNSで最も増加率が高かったのがBeReal.(7.0ポイント増41.4％)で、女子では5割半ば(7.0ポイント増54.7％)となったほか男子でも増加(6.2ポイント増30.1％)しました。これまでの調査でも女子人気が高いSNSは継続的に拡大する傾向にあり、これらは今後の動向が注目されます。[グラフ1〜2]
■連絡手段はInstagramのDMが拡大、女子の7割が利用
連絡手段はスタンダートとして定着しているLINE(98.5％)に次いでInstagramのDM(3.8ポイント増55.1％)が昨年に続き拡大。女子では男子の1.6倍となる約7割(69.5%)に達しました。また3位のDiscord(0.9ポイント減23.0％)は4年連続で2割台前半(SNS利用率では4割台)を維持しており、男子の利用が女子の2.5倍となっています。[グラフ3〜4]
■生成AI利用は9割以上。ChatGPTが8割、Geminiが4割弱
今回初めて調査した生成AIの利用状況では、トップのChatGPTが8割超(80.8%)に次いでGeminiが4割弱(38.8％)となり、その他に大きく差をつけています。またChatGPTは女子(86.5%)が男子よりも10.6ポイント高いのに対し、Geminiなど他の生成AIでは男子が女子よりも高い傾向がみられます。また9割以上がいずれかの生成AIを利用しています。[グラフ5〜6]
■Netflixが1.6倍の45.8%に急拡大、Amazonプライム・ビデオにせまる
動画配信サービスは、YouTube(97.6%)が2019年以降連続で95%以上を維持。2位のAmazonプライム・ビデオ(1.9ポイント増48.0％)に次いで、Netflix(16.9ポイント増45.8%)が女子の半数(48.8％)にせまるなど過去最大の伸びとなりました。また従来から女子人気の高いTVer(3.7ポイント増32.3%)は、女子で半数近く(9.3ポイント増47.9％)まで拡大し男子の約2.5倍となりました。[グラフ7〜8]
■入学前のSNS連絡は4人に1人、6年ぶり下げ止まり
入学前に新入生同士で連絡をとったことがあるのは4人に1人(2.2ポイント増26.4%)で、2020年(51%)をピークに減少傾向が続いてきましたが6年ぶりに微増となりました。[グラフ9]
■PayPayが4年で2.6倍に拡大、交通系上回り初のトップ
電子マネーの利用では、PayPayが約8割(10.6ポイント増79.6％)で初のトップとなり、2022年の調査開始から4年で2.6倍と他のサービスと比べ顕著に拡大しています。一方Suica/ PASMOなど交通系(78.5％)は同8割から横ばいとなっています。[グラフ10]
調査概要
調査日：2026年4月2日〜4月22日
調査対象：2026年度の東京工科大学新入生（八王子および蒲田キャンパスの6学部）
サンプル数：1,682人（回答率89.6%、男女比：53.8％対46.2％）
調査方法：Moodleによるオンラインアンケート ※2014年〜2019年は対面記入方式
【回答者属性】
［1］現在利用しているSNS（全体／複数回答）
［2］現在利用しているSNS（男女別／複数回答）
※カッコ内前年比
［3］普段、家族や友人との連絡に使っているもの（全体／複数回答）(※1)
(※1) 2014年〜2018年は「普段、メッセージのやりとりで友人との連絡方法に使っているもの」として質問
［4］普段、家族や友人との連絡に使っているもの（男女別／複数回答）
［5］普段利用している生成AI（全体／複数回答）
［6］普段利用している生成AI（男女別／複数回答）
［7］現在利用している動画配信サービス（全体／複数回答）
(※1) 2016年〜2018年は「現在利用しているSNSや動画サイト・チャンネル」の項目にて質問
［8］現在利用している動画配信サービス（男女別／複数回答）
※カッコ内前年比
［9］入学前に新入生同士でSNSなどで連絡をとりあったことがありますか（単一回答）
(*1)2020年は6月中旬に調査実施
［10］普段利用している電子マネー（全体／複数回答）
■東京工科大学について
東京工科大学は、1947年東京都大田区にその前身である「創美学園」を設立した学校法人片柳学園が、1986年に東京都八王子市に開学。工学系の単科大学として開学し、1999年に日本初の「メディア学部」を設置。2003年に改組して「バイオニクス（現・応用生物）学部」と「コンピュータサイエンス学部」を設置。2010年に大田区・蒲田キャンパスに「デザイン学部」「医療保健学部」を設置。2015年に「工学部」を新設しました。現在は、6学部と大学院を有する理工系総合大学として約8,000名の学生が在籍しています。また、同学校法人は国内最大級の総合専門学校である「日本工学院」も有しています。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/