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HHKB生誕30周年プロジェクト始動
支えてくださったすべてのファンとともに、特別な一年へ
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）が2026年12月20日に生誕30周年を迎えることを記念し、HHKB生誕30周年プロジェクトを始動します。
HHKB シリーズは1996年の発売開始以来、プログラマーやエンジニアの方々を中心にご愛顧いただき、世界累計出荷台数77万台（注1）（2026年4月現在）に達しています。また、長年にわたり愛されている製品としてロングライフデザイン賞（注2）を受賞しているベストセラー商品です。
30周年プロジェクト第一弾として、HHKBの生みの親である和田英一先生からの特別メッセージを掲載した「HHKB30周年記念サイト」を公開するとともに、全国で開催する「ファン交流会」の情報を本日発表します。
本プロジェクトでは、30年にわたりHHKBをご愛顧いただいているユーザーの皆さまへの感謝を込め、限定モデルやパートナーコラボレーションアイテムの展開、特別コンテンツの公開など、さまざまな企画を順次お届けしてまいります。
HHKB 30周年記念サイト
1996年の誕生以来、HHKBは変わらぬ設計思想のもと、多くのプログラマーやエンジニア、クリエイターの皆さまに支持されながら進化を続けてきました。
本サイトでは、HHKBの生みの親である和田英一先生のメッセージを起点に、これまでの30年の歩みを振り返るコンテンツなど、HHKBの魅力や哲学を深く感じていただける内容を掲載しています。
また、30周年に関する各種企画情報を紹介し、ファンの皆さまと情報を共有する場としても展開していきます。
本記念サイトは今後も新たなコンテンツの追加や情報更新を予定しています。
ぜひご覧いただき、皆さまがHHKBとともに歩んできた時間を振り返るとともに、30周年イヤーをお楽しみください。
<和田先生の特別メッセージが掲載された記念サイトはこちら>
https://happyhackingkb.com/jp/event/30th_anniversary/
全国ファン交流会
HHKB生誕30周年を記念し、HHKBファンの皆さまとの交流を目的とした「ファン交流会」を、全国5都市で開催いたします。
イベントの詳細はお知らせをご参照ください。
<開催都市/日程>
【石川】ITビジネスプラザ武蔵：5月31日（日）
【北海道】EZOHUB SAPPORO：6月13日（土）
【沖縄】Lagoon Koza：7月25日（土）
【大阪】SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 南森町：8月29日（土）
【愛知】ベースキャンプ名古屋：9月12日（土）
<全国ファン交流会のお知らせはこちら>
https://happyhackingkb.com/jp/event/fanmeeting04/
特別企画を順次展開予定
HHKB生誕30周年プロジェクトでは、今後も30周年イヤーを盛り上げる多彩な企画を順次展開してまいります。
ユーザーの皆さまとともに節目の一年を盛り上げていく取り組みを進めてまいりますので、今後の展開にぜひご注目ください。
<今後の予定>
30周年限定モデルおよびパートナーとのコラボレーションオプションの展開
HHKBユーザー代表インタビュー動画の公開
SNSキャンペーン ほか
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1 2026年4月14日当社調べ。HHKBシリーズを対象とする。PFUおよび海外関係会社の販売データより集計（集計期間：1996年12月〜2026年3月）。
注2 ロングライフデザイン賞（主催 公益財団法人日本デザイン振興会）は、長年にわたり作り手と使い手、社会との対話の中で醸成され、暮らしや社会の礎となり、未来においてもその役割を担い続けてほしいデザイン、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞です。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail :hhkb_promo@ml.ricoh.com
※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター室 広報部
E-mail :pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
プレスリリースページ
https://www.pfu.ricoh.com/news/2026/news260423.html
HHKB30周年記念ファン交流会開催のお知らせ
https://happyhackingkb.com/jp/event/fanmeeting04/
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介ページ
https://happyhackingkb.com/jp/
HHKB公式X
https://twitter.com/PFU_HHKB
HHKB公式Facebook
https://www.facebook.com/PFUHHKB/
HHKB公式YouTube
https://www.youtube.com/user/PFUHHKB
HHKB公式TikTok
https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb
「HHKB」Global Official Site
https://happyhackingkb.com/
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）が2026年12月20日に生誕30周年を迎えることを記念し、HHKB生誕30周年プロジェクトを始動します。
HHKB シリーズは1996年の発売開始以来、プログラマーやエンジニアの方々を中心にご愛顧いただき、世界累計出荷台数77万台（注1）（2026年4月現在）に達しています。また、長年にわたり愛されている製品としてロングライフデザイン賞（注2）を受賞しているベストセラー商品です。
本プロジェクトでは、30年にわたりHHKBをご愛顧いただいているユーザーの皆さまへの感謝を込め、限定モデルやパートナーコラボレーションアイテムの展開、特別コンテンツの公開など、さまざまな企画を順次お届けしてまいります。
HHKB 30周年記念サイト
1996年の誕生以来、HHKBは変わらぬ設計思想のもと、多くのプログラマーやエンジニア、クリエイターの皆さまに支持されながら進化を続けてきました。
本サイトでは、HHKBの生みの親である和田英一先生のメッセージを起点に、これまでの30年の歩みを振り返るコンテンツなど、HHKBの魅力や哲学を深く感じていただける内容を掲載しています。
また、30周年に関する各種企画情報を紹介し、ファンの皆さまと情報を共有する場としても展開していきます。
本記念サイトは今後も新たなコンテンツの追加や情報更新を予定しています。
ぜひご覧いただき、皆さまがHHKBとともに歩んできた時間を振り返るとともに、30周年イヤーをお楽しみください。
<和田先生の特別メッセージが掲載された記念サイトはこちら>
https://happyhackingkb.com/jp/event/30th_anniversary/
全国ファン交流会
HHKB生誕30周年を記念し、HHKBファンの皆さまとの交流を目的とした「ファン交流会」を、全国5都市で開催いたします。
イベントの詳細はお知らせをご参照ください。
<開催都市/日程>
【石川】ITビジネスプラザ武蔵：5月31日（日）
【北海道】EZOHUB SAPPORO：6月13日（土）
【沖縄】Lagoon Koza：7月25日（土）
【大阪】SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 南森町：8月29日（土）
【愛知】ベースキャンプ名古屋：9月12日（土）
<全国ファン交流会のお知らせはこちら>
https://happyhackingkb.com/jp/event/fanmeeting04/
特別企画を順次展開予定
HHKB生誕30周年プロジェクトでは、今後も30周年イヤーを盛り上げる多彩な企画を順次展開してまいります。
ユーザーの皆さまとともに節目の一年を盛り上げていく取り組みを進めてまいりますので、今後の展開にぜひご注目ください。
<今後の予定>
30周年限定モデルおよびパートナーとのコラボレーションオプションの展開
HHKBユーザー代表インタビュー動画の公開
SNSキャンペーン ほか
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1 2026年4月14日当社調べ。HHKBシリーズを対象とする。PFUおよび海外関係会社の販売データより集計（集計期間：1996年12月〜2026年3月）。
注2 ロングライフデザイン賞（主催 公益財団法人日本デザイン振興会）は、長年にわたり作り手と使い手、社会との対話の中で醸成され、暮らしや社会の礎となり、未来においてもその役割を担い続けてほしいデザイン、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞です。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail :hhkb_promo@ml.ricoh.com
※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター室 広報部
E-mail :pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
プレスリリースページ
https://www.pfu.ricoh.com/news/2026/news260423.html
HHKB30周年記念ファン交流会開催のお知らせ
https://happyhackingkb.com/jp/event/fanmeeting04/
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介ページ
https://happyhackingkb.com/jp/
HHKB公式X
https://twitter.com/PFU_HHKB
HHKB公式Facebook
https://www.facebook.com/PFUHHKB/
HHKB公式YouTube
https://www.youtube.com/user/PFUHHKB
HHKB公式TikTok
https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb
「HHKB」Global Official Site
https://happyhackingkb.com/