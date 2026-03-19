Nintendo Switch用ソフト「UN:LOGICAL（アンロジカル）」の追加コンテンツが3月26日（木）に配信決定！

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株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀 真士）は、Nintendo Switch用ソフト「UN:LOGICAL（アンロジカル）」の追加コンテンツ（DLC）「After Episode Collection Vol.1」を、3月26日（木）に配信することを発表しました。









各キャラクターのエンディング後、『朝のひと時』をテーマにした物語。

キャラクター視点でおくる5本の物語をフルボイスでお楽しみください。

※「雅火」はEND No.12『幸せのかたち』後のエピソードです。





　






　






ゲーム本編をお持ちの方は無料でダウンロードしてお楽しみ頂けます。

3月26日（木）の配信をお待ちください。

【追加コンテンツ　概要】

名称　　　　追加コンテンツ「After Episode Collection Vol.1」

配信予定日　2026年3月26日（木）

希望小売価格　無料

●「UN:LOGICAL」公式サイト

https://licobits-game.com/unlogical/

●「UN:LOGICAL」公式Xアカウント

https://x.com/unlogical_jp

©BROCCOLI　©TIS Creation

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）