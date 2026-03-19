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Nintendo Switch用ソフト「UN:LOGICAL（アンロジカル）」の追加コンテンツが3月26日（木）に配信決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、Nintendo Switch用ソフト「UN:LOGICAL（アンロジカル）」の追加コンテンツ（DLC）「After Episode Collection Vol.1」を、3月26日（木）に配信することを発表しました。
各キャラクターのエンディング後、『朝のひと時』をテーマにした物語。
キャラクター視点でおくる5本の物語をフルボイスでお楽しみください。
※「雅火」はEND No.12『幸せのかたち』後のエピソードです。
ゲーム本編をお持ちの方は無料でダウンロードしてお楽しみ頂けます。
3月26日（木）の配信をお待ちください。
【追加コンテンツ 概要】
名称 追加コンテンツ「After Episode Collection Vol.1」
配信予定日 2026年3月26日（木）
希望小売価格 無料
●「UN:LOGICAL」公式サイト
https://licobits-game.com/unlogical/
●「UN:LOGICAL」公式Xアカウント
https://x.com/unlogical_jp
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
各キャラクターのエンディング後、『朝のひと時』をテーマにした物語。
キャラクター視点でおくる5本の物語をフルボイスでお楽しみください。
ゲーム本編をお持ちの方は無料でダウンロードしてお楽しみ頂けます。
3月26日（木）の配信をお待ちください。
【追加コンテンツ 概要】
名称 追加コンテンツ「After Episode Collection Vol.1」
配信予定日 2026年3月26日（木）
希望小売価格 無料
●「UN:LOGICAL」公式サイト
https://licobits-game.com/unlogical/
●「UN:LOGICAL」公式Xアカウント
https://x.com/unlogical_jp
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）