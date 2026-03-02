【3月12日(木)】同志社女子大学学芸学部音楽学科卒業生、音楽専攻科修了生による卒業演奏会・修了演奏会を開催

　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科ならびに音楽専攻科では、この度卒業生、修了生による標記の公演を行います。それぞれの専門領域で研鑽を積んだ9名の成績優秀者（音楽学科卒業生6名、音楽専攻科修了生3名）ならではの高度な音楽表現と、研ぎ澄まされた演奏をお楽しみいただけます。

【日　時】2026年3月12日(木) 18:00開演（17:30開場）

【場　所】京都コンサートホール小ホール アンサンブルホールムラタ

【対　象】在学生、教職員、卒業生、一般

【入場料】無料（全席自由・事前申込不要）

　　　　　※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。

【問合先】音楽学科事務室　

TEL:0774-65-8501　E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp

【講演詳細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/3122025

【プログラム】

[第1部]

山田 日夏莉(フルート)　　フルート協奏曲/ C.ニールセン

垣見 ことは(ソプラノ) 　 「抒情歌」より　花季/ 團伊玖磨　ほか

山口 莉央(ピアノ)　　　　幻想曲ハ長調 作品17 第1楽章/ R.シューマン　

上西 絢実(メゾソプラノ)　歌劇「イドメネオ」より　私の罪ではない/ W.A.モーツァルト　ほか

杉浦 有芽(ピアノ)　　　　ピアノ・ソナタ 第2番（1931年版） 作品36 第2,3楽章/ S.ラフマニノフ

[第2部]

川崎 梢(ヴィオラ)　　　　ヴィオラ協奏曲より　第1楽章/ バルトーク B.

岡 千夏(ソプラノ)　　　　あの角に現れる貴方を見た時/ E.ヴォルフ＝フェラーリ　ほか

巽 虹帆(サクソフォン)　　サクソフォン協奏曲 作品109/ A.グラズノフ

倉田 弥虬(ピアノ) 　　　　ピアノ・ソナタ　第3番 嬰ヘ短調 作品23/ A.スクリャービン

メディア関連の⽅へ

取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/