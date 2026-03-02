こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【3月12日(木)】同志社女子大学学芸学部音楽学科卒業生、音楽専攻科修了生による卒業演奏会・修了演奏会を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科ならびに音楽専攻科では、この度卒業生、修了生による標記の公演を行います。それぞれの専門領域で研鑽を積んだ9名の成績優秀者（音楽学科卒業生6名、音楽専攻科修了生3名）ならではの高度な音楽表現と、研ぎ澄まされた演奏をお楽しみいただけます。
【日 時】2026年3月12日(木) 18:00開演（17:30開場）
【場 所】京都コンサートホール小ホール アンサンブルホールムラタ
【対 象】在学生、教職員、卒業生、一般
【入場料】無料（全席自由・事前申込不要）
※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。
【問合先】音楽学科事務室
TEL:0774-65-8501 E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
【講演詳細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/3122025
【プログラム】
[第1部]
山田 日夏莉(フルート) フルート協奏曲/ C.ニールセン
垣見 ことは(ソプラノ) 「抒情歌」より 花季/ 團伊玖磨 ほか
山口 莉央(ピアノ) 幻想曲ハ長調 作品17 第1楽章/ R.シューマン
上西 絢実(メゾソプラノ) 歌劇「イドメネオ」より 私の罪ではない/ W.A.モーツァルト ほか
杉浦 有芽(ピアノ) ピアノ・ソナタ 第2番（1931年版） 作品36 第2,3楽章/ S.ラフマニノフ
[第2部]
川崎 梢(ヴィオラ) ヴィオラ協奏曲より 第1楽章/ バルトーク B.
岡 千夏(ソプラノ) あの角に現れる貴方を見た時/ E.ヴォルフ＝フェラーリ ほか
巽 虹帆(サクソフォン) サクソフォン協奏曲 作品109/ A.グラズノフ
倉田 弥虬(ピアノ) ピアノ・ソナタ 第3番 嬰ヘ短調 作品23/ A.スクリャービン
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
