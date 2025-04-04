新人バーチャルアイドル「CottonCandy」2ndシングル『君の一番じゃないなんて！』Music Video公開！
株式会社DeepMind Japan（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白承珍）が運営する女性3人組バーチャルアイドル「CottonCandy」が3月21日(金)にリリースした2ndデジタルシングル『君の一番じゃないなんて！』のMusic Videoが本日YouTubeにて公開されました！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nI1zpv4_ZX0 ]
君の一番じゃないなんて！Music Video(https://www.youtube.com/watch?v=nI1zpv4_ZX0 )
『君の一番じゃないなんて！』は、「大好きな人にとって自分が一番の存在でいたい！」という女の子のまっすぐな気持ちを、アップテンポなメロディに乗せて描いた春にぴったりのポップチューン。
MVの見どころは、サビの部分で人差し指と親指でバツ印とハートを作る「ダメハート」ポーズ！
メンバー自身が考案したこの「ダメハート」ポーズは、大好きな君の一番の存在じゃないとダメ！という意味が込められています。
本楽曲はApple Music、Spotify、YouTube Musicなど、各種音楽サブスクリプションサービスでも絶賛配信中です。
今後もCottonCandyの活動にぜひご注目ください！
『君の一番じゃないなんて！』
【配信リンク】https://sndo.ffm.to/oqj8wab
作詞：katter
作曲：katter
編曲：katter
アーティストプロフィール
「CottonCandy」は、姫宮(ひめみや)ばる、朝嵐(あざらし)なる、柊木(ひいらぎ)ゆゆの3人組女性バーチャルアイドル。2024年11月16日デビュー。「バーチャルアイドル」というジャンルの中で人気No.1を目指し、渦を巻いて大きくなる綿飴のように、多くの人を巻き込みながら大きな会場でライブをすることを目標に活動しています。
(左から)姫宮ばる、柊木ゆゆ、朝嵐なる
グループSNS
○YouTube：http://www.youtube.com/@CottonCandy_artist_official
○X(グループ公式)：https://x.com/CottonCandy__JP
○X(姫宮ばる)：https://x.com/CC_HimemiyaBaru
○X(朝嵐なる)：https://x.com/CC_AzarashiNalu
○X(柊木ゆゆ)：https://x.com/CC_HiiragiYuyu
○TikTok：https://www.tiktok.com/@cotton_candy_official
○Instagram：https://www.instagram.com/cottoncandy_artist_official/
※公式HPおよびメンバー個人チャンネルは今後開設予定
企業情報
株式会社DeepMind Japanは、韓国の総合AIエンターテインメント会社 DeepMind Platform株式会社の日本支社として2024年7月1日に設立されたバーチャルアーティストマネジメント会社です。
企業HP：https://deepmindjapan.com/
お問い合わせ先
contact@deepmindjapan.com