兵庫・神戸市の繁華街で車が暴走し歩行者を次々とはねた事故で、21歳の女性が亡くなりました。車は赤信号で止まっていたところ、急発進したとみられています。事故の様子をドライブレコーダーが捉えていました。

■突然、突っ込んできた車… 「運転手も運転席でぐったり」

事故に巻き込まれた人

「見てもらったら分かるけど、すごくへこんでいます」

--どんな衝撃？

事故に巻き込まれた人

「それなりにありましたけど、体は無事なので」

◇

車の後方を記録したドライブレコーダーが、事故の瞬間を捉えていました。後続の車も進んでいることから、奥から手前にかけての信号は青だったとみられます。

突然、突っ込んできた白い車-。

事故に巻き込まれた人

「青信号を普通に渡っていただけ。急にぶつけられた側。詳しくは見られていないけど何人か倒れていて、運転手も運転席でぐったり」

■繁華街通る県道 赤信号で停車中の車急発進…21歳女性が死亡

事故が起きたのは、神戸市の繁華街を通る県道です。愛称は「フラワーロード」。通り沿いに四季折々の花が植えられます。

1日午後のことでした。警察と消防によりますと、赤信号で止まっていたはずの白い車が急発進。横断歩道を渡っていた歩行者らを次々とはねたといいます。

この事故で、30代から70代の男女3人が重軽傷を負い、神戸市に住む岸上優空さんが亡くなりました。21歳でした。

■「エンジン音がすごく大きかった」 運転手は…

事故当時、横断歩道を渡っていたという人は。

目撃者

「渡りきる前に車が後ろを通った」

--どんな感じ？

目撃者

「音がすごかったですね。なにか引きずったような音」

--どんな音？

目撃者

「ザザザ…という音。ただ、エンジン音がすごく大きかった。アクセルを奥まで踏んでいるんじゃないかなっていうぐらいの音」

◇

事故を起こした白い車の運転手については。

目撃者

「一応意識はあって（車から）降りようとしていた」

--ぼーっとしていた？

目撃者

「そうですね。ずっとイスに座っていた感じですね。運転席に座っていた」

車を運転していたのは50代の男性で、重傷だということです。

■信号は赤…急発進し約30メートル暴走

その後の警察への取材で、事故当時の状況が明らかになってきました。

事故の前、白い車が止まっていた車線。信号は赤だったといいますが、急発進して30メートルほど暴走したといいます。そして、トラックに衝突したということです。

警察は男性の回復を待って、過失運転致死傷の疑いで事情を聞く方針です。