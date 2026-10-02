「運転席でぐったり」“赤信号で止まった車”急発進か 女性（21）死亡 ドラレコには突然突っ込んでくる車が…
兵庫・神戸市の繁華街で車が暴走し歩行者を次々とはねた事故で、21歳の女性が亡くなりました。車は赤信号で止まっていたところ、急発進したとみられています。事故の様子をドライブレコーダーが捉えていました。
■突然、突っ込んできた車… 「運転手も運転席でぐったり」
事故に巻き込まれた人
「見てもらったら分かるけど、すごくへこんでいます」
--どんな衝撃？
事故に巻き込まれた人
「それなりにありましたけど、体は無事なので」
◇
車の後方を記録したドライブレコーダーが、事故の瞬間を捉えていました。後続の車も進んでいることから、奥から手前にかけての信号は青だったとみられます。
突然、突っ込んできた白い車-。
事故に巻き込まれた人
「青信号を普通に渡っていただけ。急にぶつけられた側。詳しくは見られていないけど何人か倒れていて、運転手も運転席でぐったり」
■繁華街通る県道 赤信号で停車中の車急発進…21歳女性が死亡
事故が起きたのは、神戸市の繁華街を通る県道です。愛称は「フラワーロード」。通り沿いに四季折々の花が植えられます。
1日午後のことでした。警察と消防によりますと、赤信号で止まっていたはずの白い車が急発進。横断歩道を渡っていた歩行者らを次々とはねたといいます。
この事故で、30代から70代の男女3人が重軽傷を負い、神戸市に住む岸上優空さんが亡くなりました。21歳でした。
■「エンジン音がすごく大きかった」 運転手は…
事故当時、横断歩道を渡っていたという人は。
目撃者
「渡りきる前に車が後ろを通った」
--どんな感じ？
目撃者
「音がすごかったですね。なにか引きずったような音」
--どんな音？
目撃者
「ザザザ…という音。ただ、エンジン音がすごく大きかった。アクセルを奥まで踏んでいるんじゃないかなっていうぐらいの音」
◇
事故を起こした白い車の運転手については。
目撃者
「一応意識はあって（車から）降りようとしていた」
--ぼーっとしていた？
目撃者
「そうですね。ずっとイスに座っていた感じですね。運転席に座っていた」
車を運転していたのは50代の男性で、重傷だということです。
■信号は赤…急発進し約30メートル暴走
その後の警察への取材で、事故当時の状況が明らかになってきました。
事故の前、白い車が止まっていた車線。信号は赤だったといいますが、急発進して30メートルほど暴走したといいます。そして、トラックに衝突したということです。警察は男性の回復を待って、過失運転致死傷の疑いで事情を聞く方針です。