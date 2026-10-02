産後と思えない！ 162cm美人アナ36歳、スレンダーなパンツスタイルに反響
日本テレビのアナウンサー、郡司恭子が9月29日までにInstagramを更新。パンツスタイルのオフショットを披露すると、ファンから「女神様」「完璧」といった称賛が寄せられた。
【写真】162cm美人アナ36歳、大人かわいい夏コーデの数々
郡司は、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。2025年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わりつつ、Instagramでは持ち前のファッションセンスを発揮し、30代コーデを披露している。
「Hello October」と郡司が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、フリルのあしらわれた黒トップスに白ボトムスを合わせてメガネをかけた彼女の姿が収められている。
スレンダーなパンツスタイルにファンからは「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「素敵で美しい」「全て完璧です」などの声が集まっている。
引用：「郡司恭子」Instagram（@kyoko_gunji）
【写真】162cm美人アナ36歳、大人かわいい夏コーデの数々
郡司は、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。2025年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わりつつ、Instagramでは持ち前のファッションセンスを発揮し、30代コーデを披露している。
スレンダーなパンツスタイルにファンからは「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「素敵で美しい」「全て完璧です」などの声が集まっている。
引用：「郡司恭子」Instagram（@kyoko_gunji）