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- 7. 年収300万円上限に給付 政府検討
- 8. timelesz 猪俣とは連絡取らず
- 9. こめを閉店へ「当たり前が不足」
- 10. 34歳教師が小6男児の子を妊娠 米
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- 8. 統一選来年4月11、25日実施法案提出へ
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- 10. ［深層ＮＥＷＳ］高市首相の政権運営「政策を進め支持率高止まりさせるサイクル」…中央大・中北浩爾教授
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- 20. 統一地方選4月11、25日投票 臨時国会に法案提出へ
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