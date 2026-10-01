小栗旬、間宮祥太朗の和彫り姿アピール “8割全裸”に「ネイキッド間宮」とお茶目発言【バッド・ルーテナント：トウキョウ】
【モデルプレス＝2026/10/01】俳優の小栗旬が10月1日、都内で行われた映画「バッド・ルーテナント：トウキョウ」（10月23日公開）TOKYOプレミア舞台挨拶に間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、向里祐香、岩田剛典、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池崇史監督とともに出席。間宮の劇中での全身和彫り姿をアピールした。
【写真】小栗旬・間宮祥太朗ら豪華キャストが歌舞伎町に降臨
劇中で和彫りメイクを施して撮影に臨んだという間宮。大変だったことを問われると、「和彫りのメイクは時間がそれなりにかかって大変でしたけど、その分背中を見せることが多いので、むしろ『こっち（背中）が顔だ』くらいの感じで（笑）。和彫りが綺麗にスクリーンに映るように意識しながら演じました」と明かした。
これを聞いた事務所の先輩である小栗は、「和彫りが主役というか（笑）」と冗談めかして笑いを誘いつつ、「間宮くん、この作品8割全裸なので。8割全裸なんです。だからほぼ全裸ですね」と暴露。「ぜひ注目して見ていただきたいですね。ネイキッド間宮」とユーモアを交えて後輩の演技をアピールした。
歌舞伎町で生きる刑事・矢吹恭二（小栗）は、裏社会に精通し、ドラッグやギャンブルに溺れ、ヤクザから命を狙われ、相棒殺しの噂まである最悪の刑事＝“バッド・ルーテナント”。毎日借金取りに追い立てられる中、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生する。操作開始早々、遺体の入れ墨から身元を割り出し、一人の容疑者・石塚満（間宮）を特定する矢吹。そんな彼の前に、アメリカから来日したFBI捜査官グエン（ジェームズ）が現れる。日本で行方不明となった次期大統領の娘（モーガン）捜索のため、グエンとタッグを組まされることになる矢吹。歌舞伎町で次々に起こる凶悪殺人事件とグエンが追う失踪事件。無関係に見えた2つの事件は、やがてこの街の最深部で複雑に絡み合っていく。正義と悪の境界線が崩れ落ちるとき、彼らが最後に目にするものは、絶望か、それとも--。（modelpress編集部）
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【写真】小栗旬・間宮祥太朗ら豪華キャストが歌舞伎町に降臨
◆小栗旬、劇中で“8割全裸”の間宮祥太朗をアピール
劇中で和彫りメイクを施して撮影に臨んだという間宮。大変だったことを問われると、「和彫りのメイクは時間がそれなりにかかって大変でしたけど、その分背中を見せることが多いので、むしろ『こっち（背中）が顔だ』くらいの感じで（笑）。和彫りが綺麗にスクリーンに映るように意識しながら演じました」と明かした。
◆小栗旬＆リリー・ジェームズ主演「バッド・ルーテナント：トウキョウ」
歌舞伎町で生きる刑事・矢吹恭二（小栗）は、裏社会に精通し、ドラッグやギャンブルに溺れ、ヤクザから命を狙われ、相棒殺しの噂まである最悪の刑事＝“バッド・ルーテナント”。毎日借金取りに追い立てられる中、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生する。操作開始早々、遺体の入れ墨から身元を割り出し、一人の容疑者・石塚満（間宮）を特定する矢吹。そんな彼の前に、アメリカから来日したFBI捜査官グエン（ジェームズ）が現れる。日本で行方不明となった次期大統領の娘（モーガン）捜索のため、グエンとタッグを組まされることになる矢吹。歌舞伎町で次々に起こる凶悪殺人事件とグエンが追う失踪事件。無関係に見えた2つの事件は、やがてこの街の最深部で複雑に絡み合っていく。正義と悪の境界線が崩れ落ちるとき、彼らが最後に目にするものは、絶望か、それとも--。（modelpress編集部）
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