アニメ『新 美味しんぼ』山岡士郎、栗田ゆう子、海原雄山のボイス＆場面写真初解禁！
アニメ『新 美味しんぼ』より、最新ティザーPVが到着。山岡士郎（CV：阿座上洋平）、栗田ゆう子（CV：咲々木瞳）、そして海原雄山（CV：大塚明夫）による“声”がお披露目となった。
【動画】キャストの声がお披露目！ 『新 美味しんぼ』最新ティザーPV公開
累計発行部数1億3500万部を突破し、実写ドラマ化やアニメ化でも一世を風靡した原作：雁屋哲・作画：花咲アキラによる究極の食漫画『美味しんぼ』が、2027年に「新 美味しんぼ」として放送。前作のアニメシリーズ放送終了から35年の時を経て、シンエイ動画の製作のもと完全続編として待望の復活。
本作では、東西新聞社が挑む「究極のメニュー」と、海原雄山率いる「至高のメニュー」によるし烈な食の対決を描いた前作の物語を引き継ぎ、熱気と活気に満ちた90年代の空気感はそのままに、新たな展開が繰り広げられる。
対決の行司役として現れた大研社の若き社長・団一郎と、彼が一目惚れした栗田ゆう子、そして山岡士郎とのじれったい恋模様も絡み合い、食とドラマがさらに深化。昭和・平成を通じて社会現象を巻き起こした名作が、令和の時代に新たな“究極”の物語としてよみがえる-。
東西新聞文化部記者で、ふだんはグータラだが食に関する造詣が非常に深く、「究極のメニュー」担当に抜てきされた山岡士郎役には、阿座上洋平。同じく東西新聞文化部記者で、山岡とともに「究極のメニュー」担当となる栗田ゆう子役には、咲々木瞳。そして、山岡の実の父であり、厳格な会員制の超高級料亭「美食倶楽部」を主宰する希代の美食家・海原雄山役を、大塚明夫が演じる。
最新ティザーPVには、ふわっと立ち上る湯気や香ばしく焼き上げられる肉料理など、食欲を徹底的にそそる美しく描写された料理の数々とともに、“究極のメニュー”探しに明け暮れる山岡と栗田の姿や、そんな二人に対し「究極のメニューも終わりだな」と勝ち誇ったかのように高らかに笑う雄山の姿が収められている。
「至高のメニューとの対決が続くってことは、雄山に仇を討てる機会があるってことだ」と闘志を燃やす山岡は、果たして“究極のメニュー”で雄山を納得させることが出来るのか？
併せて、アニメ本編の雰囲気を一足早く味わえる場面写真も一挙解禁となった。鋭い眼光で何かを見据える山岡士郎や、凛とした表情を見せる栗田ゆう子、そして圧倒的な存在感と気迫を放つ海原雄山のカットに加え、両陣営が一堂に会する緊張感漂う対決シーンなど、白熱のドラマを予感させる場面の数々となっている。
アニメ『新 美味しんぼ』は、2027年放送。
【動画】キャストの声がお披露目！ 『新 美味しんぼ』最新ティザーPV公開
累計発行部数1億3500万部を突破し、実写ドラマ化やアニメ化でも一世を風靡した原作：雁屋哲・作画：花咲アキラによる究極の食漫画『美味しんぼ』が、2027年に「新 美味しんぼ」として放送。前作のアニメシリーズ放送終了から35年の時を経て、シンエイ動画の製作のもと完全続編として待望の復活。
対決の行司役として現れた大研社の若き社長・団一郎と、彼が一目惚れした栗田ゆう子、そして山岡士郎とのじれったい恋模様も絡み合い、食とドラマがさらに深化。昭和・平成を通じて社会現象を巻き起こした名作が、令和の時代に新たな“究極”の物語としてよみがえる-。
東西新聞文化部記者で、ふだんはグータラだが食に関する造詣が非常に深く、「究極のメニュー」担当に抜てきされた山岡士郎役には、阿座上洋平。同じく東西新聞文化部記者で、山岡とともに「究極のメニュー」担当となる栗田ゆう子役には、咲々木瞳。そして、山岡の実の父であり、厳格な会員制の超高級料亭「美食倶楽部」を主宰する希代の美食家・海原雄山役を、大塚明夫が演じる。
最新ティザーPVには、ふわっと立ち上る湯気や香ばしく焼き上げられる肉料理など、食欲を徹底的にそそる美しく描写された料理の数々とともに、“究極のメニュー”探しに明け暮れる山岡と栗田の姿や、そんな二人に対し「究極のメニューも終わりだな」と勝ち誇ったかのように高らかに笑う雄山の姿が収められている。
「至高のメニューとの対決が続くってことは、雄山に仇を討てる機会があるってことだ」と闘志を燃やす山岡は、果たして“究極のメニュー”で雄山を納得させることが出来るのか？
併せて、アニメ本編の雰囲気を一足早く味わえる場面写真も一挙解禁となった。鋭い眼光で何かを見据える山岡士郎や、凛とした表情を見せる栗田ゆう子、そして圧倒的な存在感と気迫を放つ海原雄山のカットに加え、両陣営が一堂に会する緊張感漂う対決シーンなど、白熱のドラマを予感させる場面の数々となっている。
アニメ『新 美味しんぼ』は、2027年放送。