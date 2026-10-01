マンジャロの副作用について描いたひじきさんの漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

体重が10キロ増えた夫は、「マンジャロ」を使用して肥満治療を始めました。するとある副作用が出てきたのですが…という内容で、読者からは「笑えるー」「そんな副作用が！」などの声が上がっています。

肥満治療を始めた夫の変化

ひじきさんは、インスタグラムでクスッと笑える日常を漫画にして発表しています。ひじきさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ひじきさん「夫である『おぢ君』がマンジャロを使用し始めてから、異常なおならの回数になったことがきっかけです。本人は至って真面目に生活しているのに、どこへ行っても『プップッ、ブーブー』と鳴っている状況があまりにもシュールで、これは漫画にしようと思いました。

特に印象的だったのがオンラインミーティング中です。かなり大きく長い爆発音のおならをしていたので、私が『それ、絶対相手に聞こえてるんじゃないの？』と聞いたところ、本人は真顔で『ノイズキャンセリングがあるので大丈夫です』と答えていました。その妙な自信も含めて、漫画にしたくなりました」

Q.マンジャロの使用は、医師の勧めがあったのでしょうか。

ひじきさん「本人が体重増加を気にしており、私も看護師なので医療機関で相談したうえで使用を開始しました」

Q.副作用について、事前に説明がありましたか。

ひじきさん「吐き気や胃腸症状などについては説明を受けていたようですが、『おならがこんなに増える』という認識は、本人にも私にもありませんでした。

もちろん副作用の出方には個人差があると思うので、『マンジャロを使うと必ずこうなる』という意味ではなく、あくまで夫に起きた一例として漫画にしています」

Q.外出中は困らないのでしょうか。

ひじきさん「困ると思います（笑）。外出先ではさすがに本人も多少は気を遣っていると思いますが、完全にコントロールするのは難しそうでした。一緒にスーパーに行ったときも、一歩歩くごとに出ていました」

Q.現時点で、マンジャロの効果は出ていますか。

ひじきさん「食欲はかなり落ちているようで、食事量も以前より減っています。食べ癖が落ち着いたのがよかったです。体重も減少しており、見た目もスッキリして若返った印象です」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

ひじきさん「マンジャロが話題な時期でもあったので『マンジャロ使ってみたいけど、この副作用があるなら怖くて使えない！』というコメントがありました。確かに私も、『これは使えない』と思いました（笑）」

Q.今後、どのような作品を描いていきたいですか。

ひじきさん「私は、再婚活をきっかけに出会った10才年上の夫との日常や少し変わった言動、笑える出来事を漫画にしています。夫本人はいたって真面目なのですが、とても変わっておりまして、毎日がネタの宝庫です。

婚活では『年上すぎる男性は人気がない』と言われていますが、人生経験が豊富で包容力のある男性であれば、とてもよいパートナーになると思います。今後は、婚活をされている方々が『歳の差婚もいいな』と思える漫画を描いていきたい、と思っています」