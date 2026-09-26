9月25日（日本時間26日）現在、MLBでポストシーズン（PS）進出を決めたのは、10チームとなっている。アメリカン・リーグ東地区では優勝のタンパベイ・レイズを筆頭に、ニューヨーク・ヤンキース、ボストン・レッドソックス。

中地区ではクリーブランド・ガーディアンズ、シカゴ・ホワイトソックス。

残る西地区優勝の1枠は、ヒューストン・アストロズとテキサス・レンジャーズの争いとなっている。

ナショナル・リーグでは、東地区優勝のアトランタ・ブレーブス、中地区優勝のミルウォーキー・ブルワーズ、西地区優勝のロサンゼルス・ドジャースがすでに進出を決め、ワイルドカードではサンディエゴ・パドレス、シカゴ・カブスが決定。最後の1枠をフィラデルフィア・フィリーズとアリゾナ・ダイヤモンドバックスが争う形となっている。

PS進出が決定したチームには、ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を筆頭に、最大9選手が所属していて、MLB史上初となるワールドシリーズ（WS）で日本人対決が見られるかもしれない。

そうした期待が高まるなか、一人複雑な心境でPSを迎える選手がいる。レッドソックス所属の吉田正尚外野手だ。

「今季のレ軍の出だしは、最悪なものでした。開幕の3カードすべてで負け越し、4月後半には名将アレックス・コーラ監督を筆頭にコーチ陣が大量解任されてMLBを驚かせました。

でも、“荒療治” もなかなか好転せず、6月24日時点では32勝46敗の借金14。ア・リーグ東地区首位から15.5ゲーム差をつけられ、プレーオフ進出が厳しい状況に追い込まれました。

ところが、そこから52勝25敗と驚異的な巻き返しを見せたのです。吉田も、勝負強い打撃で奇跡のPS進出の足掛かりとなる活躍を見せました。

しかし、8月の中盤に左太もも裏の負傷でIL（負傷者リスト）入りすると、PS進出の決まったいまも復帰できずにいます。現在、メンバー入りは絶望的と地元では伝えられています」（現地記者）

だが、問題はそれだけにとどまらない。「PSのメンバー外ならまだいい」とスポーツライターは語る。

「吉田は今季、5年契約の4年めですが、契約内容が5年総額9000万ドル（約142億円）で年平均28億円と高額なんです。

1年めこそ140試合に出場し、打率.289、15本塁打72打点と期待どおりの活躍を見せましたが、2年め以降は成績が急降下。右肩の手術もあって守ることができず、出場するのはDHか代打しかなくなってしまった。しかも、レ軍は外野陣に好選手が多く、序列がどんどん下がっていった。そのため、ベンチに座る機会が増えたのです。

今後復帰したとしても、出場機会の確約はありません。チーム内には、『そうした選手に28億円も出すのか』といった議論が常にあるようです。すでに33歳ですからね。地元ボストンでは、復帰よりも『いつトレードに出されるのか』といった報道が多いのです」

高額年俸が足枷となっている様子だが、はたして再起できるのか。