“双竜の舞踏”が本格開戦！『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン ＜シーズン3＞』4K ULTRA HD＆ブルーレイコンプリート・ボックス発売決定

大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』より、シーズン3の4K ULTRA HD＆ブルーレイコンプリート・ボックス（4枚組）が12月23日（水）に発売となることが決まった。

『ハッピー・バレー』『ダウントン・アビー』キャストも参戦

『ゲーム・オブ・スローンズ』のおよそ200年前を描く本作のシーズン3では、ターガリエン家の王位継承争い“双竜の舞踏”が本格開戦！ 初回から翠装派の艦隊と黒装派のドラゴンが交戦する熾烈な戦い“ガレットの海戦”が繰り広げられ、ウェスタロス全土を巻き込んでいく。ドラゴン同士の大規模戦闘や政治的駆け引き、仲間の裏切り、非情な死など、過去シーズンと比べても激動の展開から目が離せない。

シーズン3からの新たなキャストとして、『ハッピー・バレー』のジェームズ・ノートン、『キャシアン・アンドー』のジョプリン・シブテイン、『サンズ・オブ・アナーキー』のトミー・フラナガン、『ダウントン・アビー』のトム・カレン、『リベンジ』のバリー・スローン、『グレイズ・アナトミー』のリチャード・フラッド、『ディケンジアン』のオリヴァー・クーパースミスなどが参加している。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン ＜シーズン3＞』商品情報

発売日

2026年12月23日（水）

（※レンタルDVD同日リリース）

価格

●4K ULTRA HDコンプリート・ボックス（4枚組）…16,830円（税込）

●ブルーレイコンプリート・ボックス（4枚組）…14,300円（税込）

4K ULTRA HD＆ブルーレイ共通映像特典

＜Disc.1＞

●制作の舞台裏［第1・2話］

●メイキング（拡大版）［第1・2話］

●これまでのあらすじ

●開戦の号令

●後継者争いを振り返る

●圧巻の戦闘シーン

●“戴冠せざりし女王”セットツアー

●監督に密着 ロニー・ペリステア編

●“ガレットの海戦”メイキング

●美しい死

＜Disc.2＞

●制作の舞台裏［第3・4話］

●メイキング（拡大版）［第3・4話］

●監督に密着 クレア・キルナー編

＜Disc.3＞

●制作の舞台裏［第5・6話］

●メイキング（拡大版）［第5・6話］

●監督に密着 ニーナ・ロペス＝コラード編

＜Disc.4＞

●制作の舞台裏［第7・8話］

●メイキング（拡大版）［第7・8話］

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン ＜シーズン3＞』作品情報

キャスト

レイニラ・ターガリエン：エマ・ダーシー

デイモン・ターガリエン：マット・スミス

アリセント・ハイタワー：オリビア・クック

エイゴン・ターガリエン2世：トム・グリン＝カーニー

エイモンド・ターガリエン：ユアン・ミッチェル

コアリーズ・ヴェラリオン：スティーヴ・トゥーサント

クリストン・コール：ファビアン・フランケル

ジャセアリーズ・ヴェラリオン：ハリー・コレット

ミサリア：ソノヤ・ミズノ

オーマンド・ハイタワー：ジェームズ・ノートン

スタッフ

原作・企画・製作総指揮：ジョージ・R・R・マーティン

企画・製作総指揮：ライアン・コンダル

ストーリー

■第1話：塩と海 炎と血【Salt and Sea, Fire and Blood】

アリセントが提案した平和的な政権移譲を信じたレイニラは、王都キングズ・ランディングの奪還に向けて動き出す。しかし王都へ戻ったアリセントは、その約束を果たすことを困難にする事態に直面する。一方、七王国各地では新たな軍勢が戦列に加わろうとしていた。三頭市〈トライアーキー〉の艦隊は、コアリーズ・ヴェラリオンが率いる艦隊と対決するガレットの海戦へ出航する。

■第2話：女王都〈クイーンズ・ランディング〉【Queen’s Landing】

ガレットの海戦の余波が七王国全土に広がる中、絶望的な状況に追い込まれたアリセントは、王都で自らの約束を果たすためにすべてを懸ける。ドラゴンストーンでは、レイニラが計画を推し進めるべきか、それとも鉄の玉座の代償はあまりにも大きく、撤退すべきかという決断を迫られる。

■第3話：レイニラ即位【Rhaenyra Triumphant】

レイニラは、キングズ・ランディングの状況が想定とは大きく異なっていることを知る。敵の所在を掴めず、あらゆる方面から要求を突きつけられる中、支持者たちを満足させながら自らの統治基盤を固めるという難しい舵取りを迫られる。

■第4話：タンブルトン【Tumbleton】

オーマンド・ハイタワーによる不可解なタンブルトン侵攻により、レイニラは窮地に追い込まれる。デイモンが忠誠心を試される一方、エイゴンとラリスは旅路に潜む絶え間ない危険の中で生き延びる道を模索する。さらに河間〈リーチ〉平野ではクリストン・コールが後戻りのできない道へ踏み出し、赤の王城〈レッド・キープ〉にいるアリセントの立場もますます厳しさを増していく。

■第5話：まつろわぬ者【Unbowed and Unbent】

レイニラがエイモンドとそのドラゴン、ヴァーガーの行方を追うことに気を取られる中、ミサリアと対立するデイモンは、王都で悪化する情勢を〈シティ・ウォッチ〉（黄金のマント隊）の協力を得ながら収拾しようとする。一方、エイモンドとエイゴンはそれぞれ自身の限界と向き合い、コールは河間〈リーチ〉平野で存在感を強めていく。

■第6話：顔のない男たち【Faceless Men】

レイニラとデイモンがオーマンドへの対処に注力する一方で、放置されてきた同盟勢力の間には不満が広がり、緊張が高まっていく。アリスはエイモンドに新たな未来の幻視を見せる。そしてグウェインはタンブルトンに到着するが、そこが戦場と変わらぬほど危うい状況であることを知る。

■第7話：冬のドラゴン【The Dragon in Winter】

ミサリアの助言とデイモンが描く統治の理想との間で揺れるレイニラは、自らの勝利を確信できる兆しを渇望する。各家門の信頼関係は崩れ始め、グウェインはオーマンドの計画に疑念を抱く。アリセントはヘレイナの安全を確保するためハレンの巨城〈ハレンホール〉へ向かう。一方、エイゴンは大胆で、同時に無謀とも言える決断を下す。

■第8話：タンブルトンの反逆【The Treasons at Tumbleton】

次々と変化する同盟関係が戦局を決定的に塗り替えていく中、レイニラ軍はタンブルトン周辺へ集結する。双方が主導権を握ろうと争う中、戦争は新たな局面に突入する。

※全8話収録

※商品の仕様は変更となる可能性がございます

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