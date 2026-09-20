大谷は現地8日に負傷者リスト入りした

【MLB】ドジャース 10ー4 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地ジャイアンツ戦に大勝した。その約30分後、デーブ・ロバーツ監督が試合後の会見で、負傷者リスト（IL）に入っている大谷翔平投手について、次カードのパドレス戦中に復帰する「可能性が高い」と言及。勝利の余韻に浸る現地ロサンゼルスの番記者陣やメディアが一斉に速報した。

試合終了から約34分後、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者らが一斉にX（旧ツイッター）を更新した。ロバーツ監督が大谷について、復帰資格を得る23日（日本時間24日）からのパドレス3連戦で復帰する「可能性が高い」と語ったことを伝えた。室内での打撃練習や屋外での走塁練習を順調にクリアしたことでゴーサインが出されたようだ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は「BREAKING（速報）：ショウヘイ・オオタニは、来週ホームで行われるパドレス戦でILから復帰する見込みだ」とし、直近10試合で9勝を挙げる猛追を見せる2位パドレスとの直接対決だけに、「これは見応えのある戦いになりそうだ」と興奮していた。

大谷は10日（同11日）に右上腕二頭筋の違和感のため、8日（同9日）に遡ってIL入りした。ポストシーズンでは登板することなく打者での出場が見込まれる。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、主砲の“凱旋”に注目が集まる。（Full-Count編集部）