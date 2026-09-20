「代表に選ばれなかった悔しさ」日本代表落選のW杯戦士がブンデス今季初ゴール！凄まじい“記録達成”に驚嘆の声「さすが職人」「ブラジル戦で起用した理由が分からなくも無いかも」
現地９月19日に開催されたブンデスリーガの第４節で、町野修斗、板倉滉、橋岡大樹、宇野禅斗が所属するボルシアMGは、佐野海舟が先発したマインツとホームで対戦。３－４で打ち合いに敗れた。
チームは開幕４連敗を喫したなか、今季初ゴールを決めたのが、84分から途中出場した町野だ。
後半アディショナルタイムにPKを獲得すると、この試合でPKを外していたケビン・ディクスにボールを渡さず、キッカーを志願。きっちりと決めてみせた。
これはプロキャリア10本目のPKで、なんと全て成功。驚異的な記録だ。
離脱した遠藤航に代わる追加招集で北中米ワールドカップに出場した26歳のＦＷは、17日に発表された日本代表のメンバーからは悔しい落選となった。
そんなストライカーが決めた意地の一発に、インターネット上では次のようなコメントが溢れた。
「メンタル強いな」
「しれっとPK決めてるやん」
「さすが職人！」
「町野のPKはまじで安心して見れるからなあ」
「気持ちこもってたな。シュートも素晴らしい。新しい監督さん是非スタメンでお願いします」
「緊張の場面でも仕事をきっちりこなすのが町野修斗選手」
「次からはスタメンで使って欲しいな」
「森保がブラジル戦で終盤に町野起用して叩かれてたけどこんなPKの記録あるなら起用した理由が分からなくも無いかも」
「プロ入り後成功率100％継続」
「代表に選ばれなかった悔しさが表れてた」
気持ちを全面に出してプレーしていた町野。PKとはいえ、この１点が出場時間増につながるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なんと成功率100％！町野修斗の今季初ゴール
チームは開幕４連敗を喫したなか、今季初ゴールを決めたのが、84分から途中出場した町野だ。
後半アディショナルタイムにPKを獲得すると、この試合でPKを外していたケビン・ディクスにボールを渡さず、キッカーを志願。きっちりと決めてみせた。
離脱した遠藤航に代わる追加招集で北中米ワールドカップに出場した26歳のＦＷは、17日に発表された日本代表のメンバーからは悔しい落選となった。
そんなストライカーが決めた意地の一発に、インターネット上では次のようなコメントが溢れた。
「メンタル強いな」
「しれっとPK決めてるやん」
「さすが職人！」
「町野のPKはまじで安心して見れるからなあ」
「気持ちこもってたな。シュートも素晴らしい。新しい監督さん是非スタメンでお願いします」
「緊張の場面でも仕事をきっちりこなすのが町野修斗選手」
「次からはスタメンで使って欲しいな」
「森保がブラジル戦で終盤に町野起用して叩かれてたけどこんなPKの記録あるなら起用した理由が分からなくも無いかも」
「プロ入り後成功率100％継続」
「代表に選ばれなかった悔しさが表れてた」
気持ちを全面に出してプレーしていた町野。PKとはいえ、この１点が出場時間増につながるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なんと成功率100％！町野修斗の今季初ゴール